Spookyswap (BOO) teave SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service. Ametlik veebisait: https://spooky.fi Valge raamat: https://docs.spookyswap.finance/ Plokiahela Explorer: https://sonicscan.org/token/0x7a0c53f7eb34c5bc8b01691723669ada9d6cb384 Ostke BOO kohe!

Spookyswap (BOO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Spookyswap (BOO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Koguvaru: $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M Ringlev varu: $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 40.18 $ 40.18 $ 40.18 Kõigi aegade madalaim: $ 0.250611104420171 $ 0.250611104420171 $ 0.250611104420171 Praegune hind: $ 0.22351 $ 0.22351 $ 0.22351 Lisateave Spookyswap (BOO) hinna kohta

Spookyswap (BOO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Spookyswap (BOO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOO tokeni tokenoomikat, avastage BOO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BOO Kas olete huvitatud Spookyswap (BOO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BOO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BOO MEXC-ist osta!

Spookyswap (BOO) hinna ajalugu BOO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BOO hinna ajalugu kohe!

BOO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOO võiks suunduda? Meie BOO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOO tokeni hinna ennustust kohe!

