Spookyswap (BOO) reaalajas hind on $ 0.25304. Viimase 24 tunni jooksul BOO kaubeldud madalaim $ 0.22964 ja kõrgeim $ 0.25792 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 39.99008268429096 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.250611104420171.
Lüliajalise tootluse osas on BOO muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel +0.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Spookyswap (BOO) – turuteave
$ 2.38M
$ 57.48K
$ 3.46M
9.39M
13,666,000
9,390,930.32215674
68.71%
SONIC
Spookyswap praegune turukapitalisatsioon on $ 2.38M$ 57.48K 24 tunnise kauplemismahuga. BOO ringlev varu on 9.39M, mille koguvaru on 9390930.32215674. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.46M.
Spookyswap (BOO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Spookyswap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001518
-0.06%
30 päeva
$ -0.10947
-30.20%
60 päeva
$ +0.13724
+118.51%
90 päeva
$ +0.03874
+18.07%
Spookyswap Hinnamuutus täna
Täna registreeris BOO muutuse $ -0.0001518 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Spookyswap 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.10947 (-30.20%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Spookyswap 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOO $ +0.13724 (+118.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Spookyswap 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03874 (+18.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Spookyswap (BOO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.
Spookyswap hinna ennustus (USD)
Kui palju on Spookyswap (BOO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Spookyswap (BOO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Spookyswap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Spookyswap (BOO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.