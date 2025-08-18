Rohkem infot BOO

Spookyswap hind(BOO)

1 BOO/USD reaalajas hind:

$0.25287
-0.06%1D
USD
Spookyswap (BOO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:18:47 (UTC+8)

Spookyswap (BOO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.22964
24 h madal
$ 0.25792
24 h kõrge

$ 0.22964
$ 0.25792
$ 39.99008268429096
$ 0.250611104420171
-0.14%

-0.06%

+0.82%

+0.82%

Spookyswap (BOO) reaalajas hind on $ 0.25304. Viimase 24 tunni jooksul BOO kaubeldud madalaim $ 0.22964 ja kõrgeim $ 0.25792 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 39.99008268429096 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.250611104420171.

Lüliajalise tootluse osas on BOO muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel +0.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Spookyswap (BOO) – turuteave

No.1523

$ 2.38M
$ 57.48K
$ 3.46M
9.39M
13,666,000
9,390,930.32215674
68.71%

SONIC

Spookyswap praegune turukapitalisatsioon on $ 2.38M $ 57.48K 24 tunnise kauplemismahuga. BOO ringlev varu on 9.39M, mille koguvaru on 9390930.32215674. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.46M.

Spookyswap (BOO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Spookyswap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001518-0.06%
30 päeva$ -0.10947-30.20%
60 päeva$ +0.13724+118.51%
90 päeva$ +0.03874+18.07%
Spookyswap Hinnamuutus täna

Täna registreeris BOO muutuse $ -0.0001518 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Spookyswap 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.10947 (-30.20%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Spookyswap 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOO $ +0.13724 (+118.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Spookyswap 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03874 (+18.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Spookyswap (BOO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Spookyswap hinnaajaloo lehte.

Mis on Spookyswap (BOO)

SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.

Spookyswap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Spookyswap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BOO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Spookyswap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Spookyswap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Spookyswap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Spookyswap (BOO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Spookyswap (BOO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Spookyswap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Spookyswap hinna ennustust kohe!

Spookyswap (BOO) tokenoomika

Spookyswap (BOO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Spookyswap (BOO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Spookyswap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Spookyswap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BOO kohalike valuutade suhtes

1 Spookyswap(BOO)/VND
6,658.7476
1 Spookyswap(BOO)/AUD
A$0.3846208
1 Spookyswap(BOO)/GBP
0.1847192
1 Spookyswap(BOO)/EUR
0.215084
1 Spookyswap(BOO)/USD
$0.25304
1 Spookyswap(BOO)/MYR
RM1.0652984
1 Spookyswap(BOO)/TRY
10.3215016
1 Spookyswap(BOO)/JPY
¥37.19688
1 Spookyswap(BOO)/ARS
ARS$328.1954104
1 Spookyswap(BOO)/RUB
20.1698184
1 Spookyswap(BOO)/INR
22.1435304
1 Spookyswap(BOO)/IDR
Rp4,081.2897512
1 Spookyswap(BOO)/KRW
351.4421952
1 Spookyswap(BOO)/PHP
14.309412
1 Spookyswap(BOO)/EGP
￡E.12.2117104
1 Spookyswap(BOO)/BRL
R$1.366416
1 Spookyswap(BOO)/CAD
C$0.3491952
1 Spookyswap(BOO)/BDT
30.7291776
1 Spookyswap(BOO)/NGN
388.0975696
1 Spookyswap(BOO)/UAH
10.4277784
1 Spookyswap(BOO)/VES
Bs34.1604
1 Spookyswap(BOO)/CLP
$243.93056
1 Spookyswap(BOO)/PKR
Rs71.6811712
1 Spookyswap(BOO)/KZT
136.9983864
1 Spookyswap(BOO)/THB
฿8.173192
1 Spookyswap(BOO)/TWD
NT$7.5987912
1 Spookyswap(BOO)/AED
د.إ0.9286568
1 Spookyswap(BOO)/CHF
Fr0.202432
1 Spookyswap(BOO)/HKD
HK$1.9787728
1 Spookyswap(BOO)/AMD
֏96.7270704
1 Spookyswap(BOO)/MAD
.د.م2.2748296
1 Spookyswap(BOO)/MXN
$4.7748648
1 Spookyswap(BOO)/PLN
0.9210656
1 Spookyswap(BOO)/RON
лв1.0931328
1 Spookyswap(BOO)/SEK
kr2.416532
1 Spookyswap(BOO)/BGN
лв0.4225768
1 Spookyswap(BOO)/HUF
Ft85.426304
1 Spookyswap(BOO)/CZK
5.288536
1 Spookyswap(BOO)/KWD
د.ك0.0771772
1 Spookyswap(BOO)/ILS
0.8527448
1 Spookyswap(BOO)/NOK
kr2.5784776
1 Spookyswap(BOO)/NZD
$0.4251072

Spookyswap ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Spookyswap võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Spookyswap ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Spookyswap kohta

Kui palju on Spookyswap (BOO) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOO hind USD on 0.25304 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOO/USD hind?
Praegune hind BOO/USD on $ 0.25304. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Spookyswap turukapitalisatsioon?
BOO turukapitalisatsioon on $ 2.38M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOO ringlev varu?
BOO ringlev varu on 9.39M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOO (ATH) hind?
BOO saavutab ATH hinna summas 39.99008268429096 USD.
Mis oli kõigi aegade BOO madalaim (ATL) hind?
BOO nägi ATL hinda summas 0.250611104420171 USD.
Milline on BOO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOO kauplemismaht on $ 57.48K USD.
Kas BOO sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOO hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:18:47 (UTC+8)

Spookyswap (BOO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

