Bongo Cat (BONGO) reaalajas hind on $ 0.00766. Viimase 24 tunni jooksul BONGO kaubeldud madalaim $ 0.00748 ja kõrgeim $ 0.00787 näitab aktiivset turu volatiivsust. BONGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.14696322694482844 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000004904838423675.
Lüliajalise tootluse osas on BONGO muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -1.28% 24 tunni vältel -17.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bongo Cat (BONGO) – turuteave
Bongo Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 1.42K 24 tunnise kauplemismahuga. BONGO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999753894. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.66M.
Bongo Cat (BONGO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bongo Cat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000993
-1.28%
30 päeva
$ -0.00194
-20.21%
60 päeva
$ -0.00096
-11.14%
90 päeva
$ -0.00219
-22.24%
Bongo Cat Hinnamuutus täna
Täna registreeris BONGO muutuse $ -0.0000993 (-1.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bongo Cat 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00194 (-20.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bongo Cat 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BONGO $ -0.00096 (-11.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bongo Cat 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00219 (-22.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Bongo Cat (BONGO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Bongo Cat is an iconic, globally recognized character known for its playful bongo-drumming antics. The BONGO token is a community-led, fair launch meme coin created for fans of Bongo Cat everywhere, bringing together a worldwide network of supporters who share a love for memes and community-driven projects. Unlike other tokens, BONGO has no presale, team tokens, or centralized control, making it a truly open and transparent project for the people. With BONGO, the fun and rhythm of the bongos never stop, inviting everyone to join the beat in a lighthearted, inclusive way.
Bongo Cat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bongo Cat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BONGO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Bongo Cat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bongo Cat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Bongo Cat hinna ennustus (USD)
Kui palju on Bongo Cat (BONGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bongo Cat (BONGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bongo Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Bongo Cat (BONGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BONGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Bongo Cat (BONGO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Bongo Cat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bongo Cat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
