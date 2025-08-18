Rohkem infot BONGO

BONGO Hinnainfo

BONGO Ametlik veebisait

BONGO Tokenoomika

BONGO Hinnaprognoos

BONGO Ajalugu

BONGO – ostujuhend

BONGO-usaldusraha valuutakonverter

BONGO Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Bongo Cat logo

Bongo Cat hind(BONGO)

1 BONGO/USD reaalajas hind:

$0.00766
$0.00766$0.00766
-1.28%1D
USD
Bongo Cat (BONGO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:18:39 (UTC+8)

Bongo Cat (BONGO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00748
$ 0.00748$ 0.00748
24 h madal
$ 0.00787
$ 0.00787$ 0.00787
24 h kõrge

$ 0.00748
$ 0.00748$ 0.00748

$ 0.00787
$ 0.00787$ 0.00787

$ 0.14696322694482844
$ 0.14696322694482844$ 0.14696322694482844

$ 0.000004904838423675
$ 0.000004904838423675$ 0.000004904838423675

-0.14%

-1.28%

-17.82%

-17.82%

Bongo Cat (BONGO) reaalajas hind on $ 0.00766. Viimase 24 tunni jooksul BONGO kaubeldud madalaim $ 0.00748 ja kõrgeim $ 0.00787 näitab aktiivset turu volatiivsust. BONGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.14696322694482844 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000004904838423675.

Lüliajalise tootluse osas on BONGO muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -1.28% 24 tunni vältel -17.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bongo Cat (BONGO) – turuteave

No.4267

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.42K
$ 1.42K$ 1.42K

$ 7.66M
$ 7.66M$ 7.66M

0.00
0.00 0.00

999,753,894
999,753,894 999,753,894

999,753,894
999,753,894 999,753,894

0.00%

SOL

Bongo Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 1.42K 24 tunnise kauplemismahuga. BONGO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999753894. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.66M.

Bongo Cat (BONGO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bongo Cat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000993-1.28%
30 päeva$ -0.00194-20.21%
60 päeva$ -0.00096-11.14%
90 päeva$ -0.00219-22.24%
Bongo Cat Hinnamuutus täna

Täna registreeris BONGO muutuse $ -0.0000993 (-1.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bongo Cat 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00194 (-20.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bongo Cat 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BONGO $ -0.00096 (-11.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bongo Cat 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00219 (-22.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bongo Cat (BONGO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bongo Cat hinnaajaloo lehte.

Mis on Bongo Cat (BONGO)

Bongo Cat is an iconic, globally recognized character known for its playful bongo-drumming antics. The BONGO token is a community-led, fair launch meme coin created for fans of Bongo Cat everywhere, bringing together a worldwide network of supporters who share a love for memes and community-driven projects. Unlike other tokens, BONGO has no presale, team tokens, or centralized control, making it a truly open and transparent project for the people. With BONGO, the fun and rhythm of the bongos never stop, inviting everyone to join the beat in a lighthearted, inclusive way.

Bongo Cat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bongo Cat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BONGO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bongo Cat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bongo Cat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bongo Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bongo Cat (BONGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bongo Cat (BONGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bongo Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bongo Cat hinna ennustust kohe!

Bongo Cat (BONGO) tokenoomika

Bongo Cat (BONGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BONGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bongo Cat (BONGO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bongo Cat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bongo Cat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BONGO kohalike valuutade suhtes

1 Bongo Cat(BONGO)/VND
201.5729
1 Bongo Cat(BONGO)/AUD
A$0.0116432
1 Bongo Cat(BONGO)/GBP
0.0055918
1 Bongo Cat(BONGO)/EUR
0.006511
1 Bongo Cat(BONGO)/USD
$0.00766
1 Bongo Cat(BONGO)/MYR
RM0.0322486
1 Bongo Cat(BONGO)/TRY
0.3124514
1 Bongo Cat(BONGO)/JPY
¥1.12602
1 Bongo Cat(BONGO)/ARS
ARS$9.9350966
1 Bongo Cat(BONGO)/RUB
0.6105786
1 Bongo Cat(BONGO)/INR
0.6703266
1 Bongo Cat(BONGO)/IDR
Rp123.5483698
1 Bongo Cat(BONGO)/KRW
10.6388208
1 Bongo Cat(BONGO)/PHP
0.433173
1 Bongo Cat(BONGO)/EGP
￡E.0.3696716
1 Bongo Cat(BONGO)/BRL
R$0.041364
1 Bongo Cat(BONGO)/CAD
C$0.0105708
1 Bongo Cat(BONGO)/BDT
0.9302304
1 Bongo Cat(BONGO)/NGN
11.7484484
1 Bongo Cat(BONGO)/UAH
0.3156686
1 Bongo Cat(BONGO)/VES
Bs1.0341
1 Bongo Cat(BONGO)/CLP
$7.38424
1 Bongo Cat(BONGO)/PKR
Rs2.1699248
1 Bongo Cat(BONGO)/KZT
4.1472006
1 Bongo Cat(BONGO)/THB
฿0.247418
1 Bongo Cat(BONGO)/TWD
NT$0.2300298
1 Bongo Cat(BONGO)/AED
د.إ0.0281122
1 Bongo Cat(BONGO)/CHF
Fr0.006128
1 Bongo Cat(BONGO)/HKD
HK$0.0599012
1 Bongo Cat(BONGO)/AMD
֏2.9281116
1 Bongo Cat(BONGO)/MAD
.د.م0.0688634
1 Bongo Cat(BONGO)/MXN
$0.1445442
1 Bongo Cat(BONGO)/PLN
0.0278824
1 Bongo Cat(BONGO)/RON
лв0.0330912
1 Bongo Cat(BONGO)/SEK
kr0.073153
1 Bongo Cat(BONGO)/BGN
лв0.0127922
1 Bongo Cat(BONGO)/HUF
Ft2.586016
1 Bongo Cat(BONGO)/CZK
0.160094
1 Bongo Cat(BONGO)/KWD
د.ك0.0023363
1 Bongo Cat(BONGO)/ILS
0.0258142
1 Bongo Cat(BONGO)/NOK
kr0.0780554
1 Bongo Cat(BONGO)/NZD
$0.0128688

Bongo Cat ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bongo Cat võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Bongo Cat ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bongo Cat kohta

Kui palju on Bongo Cat (BONGO) tänapäeval väärt?
Reaalajas BONGO hind USD on 0.00766 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BONGO/USD hind?
Praegune hind BONGO/USD on $ 0.00766. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bongo Cat turukapitalisatsioon?
BONGO turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BONGO ringlev varu?
BONGO ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BONGO (ATH) hind?
BONGO saavutab ATH hinna summas 0.14696322694482844 USD.
Mis oli kõigi aegade BONGO madalaim (ATL) hind?
BONGO nägi ATL hinda summas 0.000004904838423675 USD.
Milline on BONGO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BONGO kauplemismaht on $ 1.42K USD.
Kas BONGO sel aastal kõrgemale ka suundub?
BONGO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BONGO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:18:39 (UTC+8)

Bongo Cat (BONGO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BONGO/USD kalkulaator

Summa

BONGO
BONGO
USD
USD

1 BONGO = 0.00766 USD

Kauplemine: BONGO

BONGOUSDT
$0.00766
$0.00766$0.00766
-1.28%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu