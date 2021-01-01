BarnBridge (BOND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BarnBridge (BOND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BarnBridge (BOND) teave BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched. Ametlik veebisait: https://barnbridge.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x0391D2021f89DC339F60Fff84546EA23E337750f Ostke BOND kohe!

BarnBridge (BOND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BarnBridge (BOND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 93 $ 93 $ 93 Kõigi aegade madalaim: $ 0.1420794991809 $ 0.1420794991809 $ 0.1420794991809 Praegune hind: $ 0.1804 $ 0.1804 $ 0.1804 Lisateave BarnBridge (BOND) hinna kohta

BarnBridge (BOND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BarnBridge (BOND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOND tokeni tokenoomikat, avastage BOND tokeni reaalajas hinda!

BarnBridge (BOND) hinna ajalugu BOND hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BOND hinna ajalugu kohe!

BOND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOND võiks suunduda? Meie BOND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOND tokeni hinna ennustust kohe!

