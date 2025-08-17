Rohkem infot BOND

$0.1812
+2.77%1D
BarnBridge (BOND) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:57:36 (UTC+8)

BarnBridge (BOND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1761
24 h madal
$ 0.1848
24 h kõrge

$ 0.1761
$ 0.1848
$ 185.92532004
$ 0.1420794991809
-0.45%

+2.77%

+1.79%

+1.79%

BarnBridge (BOND) reaalajas hind on $ 0.181. Viimase 24 tunni jooksul BOND kaubeldud madalaim $ 0.1761 ja kõrgeim $ 0.1848 näitab aktiivset turu volatiivsust. BONDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 185.92532004 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1420794991809.

Lüliajalise tootluse osas on BOND muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, +2.77% 24 tunni vältel +1.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BarnBridge (BOND) – turuteave

No.1980

$ 1.43M
$ 56.02K
$ 1.81M
7.91M
10,000,000
10,000,000
79.10%

ETH

BarnBridge praegune turukapitalisatsioon on $ 1.43M $ 56.02K 24 tunnise kauplemismahuga. BOND ringlev varu on 7.91M, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.81M.

BarnBridge (BOND) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BarnBridge tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.004884+2.77%
30 päeva$ +0.0256+16.47%
60 päeva$ +0.0179+10.97%
90 päeva$ -0.1064-37.03%
BarnBridge Hinnamuutus täna

Täna registreeris BOND muutuse $ +0.004884 (+2.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BarnBridge 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0256 (+16.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BarnBridge 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOND $ +0.0179 (+10.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BarnBridge 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1064 (-37.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BarnBridge (BOND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BarnBridge hinnaajaloo lehte.

Mis on BarnBridge (BOND)

BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.

BarnBridge on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BarnBridge investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BOND panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BarnBridge kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BarnBridge ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BarnBridge hinna ennustus (USD)

Kui palju on BarnBridge (BOND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BarnBridge (BOND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BarnBridge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BarnBridge hinna ennustust kohe!

BarnBridge (BOND) tokenoomika

BarnBridge (BOND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BarnBridge (BOND) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BarnBridge osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BarnBridge osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BarnBridge ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BarnBridge võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse BarnBridge ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BarnBridge kohta

Kui palju on BarnBridge (BOND) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOND hind USD on 0.181 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOND/USD hind?
Praegune hind BOND/USD on $ 0.181. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BarnBridge turukapitalisatsioon?
BOND turukapitalisatsioon on $ 1.43M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOND ringlev varu?
BOND ringlev varu on 7.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOND (ATH) hind?
BOND saavutab ATH hinna summas 185.92532004 USD.
Mis oli kõigi aegade BOND madalaim (ATL) hind?
BOND nägi ATL hinda summas 0.1420794991809 USD.
Milline on BOND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOND kauplemismaht on $ 56.02K USD.
Kas BOND sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOND hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

