BarnBridge (BOND) reaalajas hind on $ 0.181. Viimase 24 tunni jooksul BOND kaubeldud madalaim $ 0.1761 ja kõrgeim $ 0.1848 näitab aktiivset turu volatiivsust. BONDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 185.92532004 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1420794991809.
Lüliajalise tootluse osas on BOND muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, +2.77% 24 tunni vältel +1.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BarnBridge (BOND) – turuteave
BarnBridge praegune turukapitalisatsioon on $ 1.43M$ 56.02K 24 tunnise kauplemismahuga. BOND ringlev varu on 7.91M, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.81M.
BarnBridge (BOND) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BarnBridge tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.004884
+2.77%
30 päeva
$ +0.0256
+16.47%
60 päeva
$ +0.0179
+10.97%
90 päeva
$ -0.1064
-37.03%
BarnBridge Hinnamuutus täna
Täna registreeris BOND muutuse $ +0.004884 (+2.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BarnBridge 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0256 (+16.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BarnBridge 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOND $ +0.0179 (+10.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BarnBridge 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1064 (-37.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BarnBridge (BOND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.
BarnBridge on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BarnBridge investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BOND panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BarnBridge kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BarnBridge ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BarnBridge hinna ennustus (USD)
Kui palju on BarnBridge (BOND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BarnBridge (BOND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BarnBridge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BarnBridge (BOND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BarnBridge (BOND) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BarnBridge osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BarnBridge osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.