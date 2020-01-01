BOOK OF MEME (BOME) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BOOK OF MEME (BOME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BOOK OF MEME (BOME) teave BOOK OF MEME is a meme coin on Solana Chain Ametlik veebisait: https://llwapirxnupqu7xw2fspfidormcfar7ek2yp65nu7k5opjwhdywq.arweave.net/WuwHojdtHwp-9tFk8qBuiwRQR-RWsP91tPq656bHHi0 Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/ukHH6c7mMyiWCf1b9pnWe25TSpkDDt3H5pQZgZ74J82 Ostke BOME kohe!

BOOK OF MEME (BOME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BOOK OF MEME (BOME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 121.52M $ 121.52M $ 121.52M Koguvaru: $ 68.92B $ 68.92B $ 68.92B Ringlev varu: $ 68.92B $ 68.92B $ 68.92B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 121.52M $ 121.52M $ 121.52M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000134385659659206 $ 0.000134385659659206 $ 0.000134385659659206 Praegune hind: $ 0.0017633 $ 0.0017633 $ 0.0017633 Lisateave BOOK OF MEME (BOME) hinna kohta

BOOK OF MEME (BOME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BOOK OF MEME (BOME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOME tokeni tokenoomikat, avastage BOME tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BOME Kas olete huvitatud BOOK OF MEME (BOME) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BOME ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BOME MEXC-ist osta!

BOOK OF MEME (BOME) hinna ajalugu BOME hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BOME hinna ajalugu kohe!

BOME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOME võiks suunduda? Meie BOME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOME tokeni hinna ennustust kohe!

