BOOK OF MEME logo

BOOK OF MEME hind(BOME)

1 BOME/USD reaalajas hind:

$0.0018809
$0.0018809$0.0018809
-2.27%1D
USD
BOOK OF MEME (BOME) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:40:35 (UTC+8)

BOOK OF MEME (BOME) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0018515
$ 0.0018515$ 0.0018515
24 h madal
$ 0.001954
$ 0.001954$ 0.001954
24 h kõrge

$ 0.0018515
$ 0.0018515$ 0.0018515

$ 0.001954
$ 0.001954$ 0.001954

$ 0.02804714704097437
$ 0.02804714704097437$ 0.02804714704097437

$ 0.000134385659659206
$ 0.000134385659659206$ 0.000134385659659206

+0.49%

-2.27%

-5.82%

-5.82%

BOOK OF MEME (BOME) reaalajas hind on $ 0.0018809. Viimase 24 tunni jooksul BOME kaubeldud madalaim $ 0.0018515 ja kõrgeim $ 0.001954 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02804714704097437 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000134385659659206.

Lüliajalise tootluse osas on BOME muutunud +0.49% viimase tunni jooksul, -2.27% 24 tunni vältel -5.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BOOK OF MEME (BOME) – turuteave

No.316

$ 129.62M
$ 129.62M$ 129.62M

$ 2.43M
$ 2.43M$ 2.43M

$ 129.62M
$ 129.62M$ 129.62M

68.92B
68.92B 68.92B

68,916,077,855.93651
68,916,077,855.93651 68,916,077,855.93651

SOL

BOOK OF MEME praegune turukapitalisatsioon on $ 129.62M $ 2.43M 24 tunnise kauplemismahuga. BOME ringlev varu on 68.92B, mille koguvaru on 68916077855.93651. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

BOOK OF MEME (BOME) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BOOK OF MEME tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000043688-2.27%
30 päeva$ -0.0003946-17.35%
60 päeva$ +0.0003325+21.47%
90 päeva$ -0.0003543-15.86%
BOOK OF MEME Hinnamuutus täna

Täna registreeris BOME muutuse $ -0.000043688 (-2.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BOOK OF MEME 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0003946 (-17.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BOOK OF MEME 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOME $ +0.0003325 (+21.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BOOK OF MEME 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0003543 (-15.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BOOK OF MEME (BOME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BOOK OF MEME hinnaajaloo lehte.

Mis on BOOK OF MEME (BOME)

BOOK OF MEME is a meme coin on Solana Chain

BOOK OF MEME on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BOOK OF MEME investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BOME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BOOK OF MEME kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BOOK OF MEME ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BOOK OF MEME hinna ennustus (USD)

Kui palju on BOOK OF MEME (BOME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BOOK OF MEME (BOME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BOOK OF MEME nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BOOK OF MEME hinna ennustust kohe!

BOOK OF MEME (BOME) tokenoomika

BOOK OF MEME (BOME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BOOK OF MEME (BOME) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BOOK OF MEME osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BOOK OF MEME osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BOOK OF MEME ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BOOK OF MEME võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse BOOK OF MEME ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BOOK OF MEME kohta

Kui palju on BOOK OF MEME (BOME) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOME hind USD on 0.0018809 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOME/USD hind?
Praegune hind BOME/USD on $ 0.0018809. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BOOK OF MEME turukapitalisatsioon?
BOME turukapitalisatsioon on $ 129.62M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOME ringlev varu?
BOME ringlev varu on 68.92B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOME (ATH) hind?
BOME saavutab ATH hinna summas 0.02804714704097437 USD.
Mis oli kõigi aegade BOME madalaim (ATL) hind?
BOME nägi ATL hinda summas 0.000134385659659206 USD.
Milline on BOME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOME kauplemismaht on $ 2.43M USD.
Kas BOME sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOME hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:40:35 (UTC+8)

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

