BOOK OF MEME (BOME) reaalajas hind on $ 0.0018809. Viimase 24 tunni jooksul BOME kaubeldud madalaim $ 0.0018515 ja kõrgeim $ 0.001954 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02804714704097437 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000134385659659206.
Lüliajalise tootluse osas on BOME muutunud +0.49% viimase tunni jooksul, -2.27% 24 tunni vältel -5.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BOOK OF MEME (BOME) – turuteave
BOOK OF MEME praegune turukapitalisatsioon on $ 129.62M$ 2.43M 24 tunnise kauplemismahuga. BOME ringlev varu on 68.92B, mille koguvaru on 68916077855.93651. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
BOOK OF MEME (BOME) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BOOK OF MEME tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000043688
-2.27%
30 päeva
$ -0.0003946
-17.35%
60 päeva
$ +0.0003325
+21.47%
90 päeva
$ -0.0003543
-15.86%
BOOK OF MEME Hinnamuutus täna
Täna registreeris BOME muutuse $ -0.000043688 (-2.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BOOK OF MEME 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0003946 (-17.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BOOK OF MEME 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOME $ +0.0003325 (+21.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BOOK OF MEME 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0003543 (-15.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BOOK OF MEME (BOME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
BOOK OF MEME on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BOOK OF MEME investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BOME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BOOK OF MEME kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BOOK OF MEME ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BOOK OF MEME hinna ennustus (USD)
Kui palju on BOOK OF MEME (BOME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BOOK OF MEME (BOME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BOOK OF MEME nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BOOK OF MEME (BOME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BOOK OF MEME (BOME) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BOOK OF MEME osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BOOK OF MEME osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
