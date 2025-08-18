Rohkem infot BOBBSC

Build On BNB logo

Build On BNB hind(BOBBSC)

1 BOBBSC/USD reaalajas hind:

$0.000000075145
+0.09%1D
USD
Build On BNB (BOBBSC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:11:32 (UTC+8)

Build On BNB (BOBBSC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000000070324
24 h madal
$ 0.000000086315
24 h kõrge

$ 0.000000070324
$ 0.000000086315
$ 0.000000069163117867
$ 0.000000000008060386
+0.04%

+0.09%

-19.41%

-19.41%

Build On BNB (BOBBSC) reaalajas hind on $ 0.000000075145. Viimase 24 tunni jooksul BOBBSC kaubeldud madalaim $ 0.000000070324 ja kõrgeim $ 0.000000086315 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOBBSCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000069163117867 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000008060386.

Lüliajalise tootluse osas on BOBBSC muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, +0.09% 24 tunni vältel -19.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Build On BNB (BOBBSC) – turuteave

No.1640

$ 31.61M
$ 58.26K
$ 31.61M
420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000

100.00%

BSC

Build On BNB praegune turukapitalisatsioon on $ 31.61M $ 58.26K 24 tunnise kauplemismahuga. BOBBSC ringlev varu on 420.69T, mille koguvaru on 420690000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 31.61M.

Build On BNB (BOBBSC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Build On BNB tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000000006757+0.09%
30 päeva$ +0.000000025054+50.01%
60 päeva$ +0.00000002148+40.02%
90 päeva$ +0.000000070579+1,545.75%
Build On BNB Hinnamuutus täna

Täna registreeris BOBBSC muutuse $ +0.00000000006757 (+0.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Build On BNB 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000025054 (+50.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Build On BNB 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOBBSC $ +0.00000002148 (+40.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Build On BNB 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000000070579 (+1,545.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Build On BNB (BOBBSC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Build On BNB hinnaajaloo lehte.

Mis on Build On BNB (BOBBSC)

build on BNB

Build On BNB on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Build On BNB investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BOBBSC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Build On BNB kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Build On BNB ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Build On BNB hinna ennustus (USD)

Kui palju on Build On BNB (BOBBSC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Build On BNB (BOBBSC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Build On BNB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Build On BNB hinna ennustust kohe!

Build On BNB (BOBBSC) tokenoomika

Build On BNB (BOBBSC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOBBSC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Build On BNB (BOBBSC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Build On BNB osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Build On BNB osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BOBBSC kohalike valuutade suhtes

1 Build On BNB(BOBBSC)/VND
0.001977440675
1 Build On BNB(BOBBSC)/AUD
A$0.0000001142204
1 Build On BNB(BOBBSC)/GBP
0.00000005485585
1 Build On BNB(BOBBSC)/EUR
0.00000006387325
1 Build On BNB(BOBBSC)/USD
$0.000000075145
1 Build On BNB(BOBBSC)/MYR
RM0.00000031636045
1 Build On BNB(BOBBSC)/TRY
0.00000306516455
1 Build On BNB(BOBBSC)/JPY
¥0.000011046315
1 Build On BNB(BOBBSC)/ARS
ARS$0.00009746381645
1 Build On BNB(BOBBSC)/RUB
0.00000598980795
1 Build On BNB(BOBBSC)/INR
0.00000657593895
1 Build On BNB(BOBBSC)/IDR
Rp0.00121201595935
1 Build On BNB(BOBBSC)/KRW
0.0001043673876
1 Build On BNB(BOBBSC)/PHP
0.00000424944975
1 Build On BNB(BOBBSC)/EGP
￡E.0.0000036264977
1 Build On BNB(BOBBSC)/BRL
R$0.000000405783
1 Build On BNB(BOBBSC)/CAD
C$0.0000001037001
1 Build On BNB(BOBBSC)/BDT
0.0000091256088
1 Build On BNB(BOBBSC)/NGN
0.0001152528923
1 Build On BNB(BOBBSC)/UAH
0.00000309672545
1 Build On BNB(BOBBSC)/VES
Bs0.000010144575
1 Build On BNB(BOBBSC)/CLP
$0.00007243978
1 Build On BNB(BOBBSC)/PKR
Rs0.0000212870756
1 Build On BNB(BOBBSC)/KZT
0.00004068425445
1 Build On BNB(BOBBSC)/THB
฿0.00000243394655
1 Build On BNB(BOBBSC)/TWD
NT$0.00000225660435
1 Build On BNB(BOBBSC)/AED
د.إ0.00000027578215
1 Build On BNB(BOBBSC)/CHF
Fr0.000000060116
1 Build On BNB(BOBBSC)/HKD
HK$0.0000005876339
1 Build On BNB(BOBBSC)/AMD
֏0.0000287249277
1 Build On BNB(BOBBSC)/MAD
.د.م0.00000067555355
1 Build On BNB(BOBBSC)/MXN
$0.00000141798615
1 Build On BNB(BOBBSC)/PLN
0.0000002735278
1 Build On BNB(BOBBSC)/RON
лв0.0000003246264
1 Build On BNB(BOBBSC)/SEK
kr0.00000071763475
1 Build On BNB(BOBBSC)/BGN
лв0.00000012549215
1 Build On BNB(BOBBSC)/HUF
Ft0.000025368952
1 Build On BNB(BOBBSC)/CZK
0.0000015705305
1 Build On BNB(BOBBSC)/KWD
د.ك0.000000022919225
1 Build On BNB(BOBBSC)/ILS
0.00000025323865
1 Build On BNB(BOBBSC)/NOK
kr0.00000076572755
1 Build On BNB(BOBBSC)/NZD
$0.0000001262436

Build On BNB ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Build On BNB võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Build On BNB ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Build On BNB kohta

Kui palju on Build On BNB (BOBBSC) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOBBSC hind USD on 0.000000075145 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOBBSC/USD hind?
Praegune hind BOBBSC/USD on $ 0.000000075145. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Build On BNB turukapitalisatsioon?
BOBBSC turukapitalisatsioon on $ 31.61M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOBBSC ringlev varu?
BOBBSC ringlev varu on 420.69T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOBBSC (ATH) hind?
BOBBSC saavutab ATH hinna summas 0.000000069163117867 USD.
Mis oli kõigi aegade BOBBSC madalaim (ATL) hind?
BOBBSC nägi ATL hinda summas 0.000000000008060386 USD.
Milline on BOBBSC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOBBSC kauplemismaht on $ 58.26K USD.
Kas BOBBSC sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOBBSC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOBBSC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:11:32 (UTC+8)

Build On BNB (BOBBSC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

