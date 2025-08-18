Build On BNB (BOBBSC) reaalajas hind on $ 0.000000075145. Viimase 24 tunni jooksul BOBBSC kaubeldud madalaim $ 0.000000070324 ja kõrgeim $ 0.000000086315 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOBBSCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000069163117867 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000008060386.
Lüliajalise tootluse osas on BOBBSC muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, +0.09% 24 tunni vältel -19.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Build On BNB (BOBBSC) – turuteave
No.1640
$ 31.61M
$ 58.26K
$ 31.61M
420.69T
420,690,000,000,000
420,690,000,000,000
100.00%
BSC
Build On BNB praegune turukapitalisatsioon on $ 31.61M$ 58.26K 24 tunnise kauplemismahuga. BOBBSC ringlev varu on 420.69T, mille koguvaru on 420690000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 31.61M.
Build On BNB (BOBBSC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Build On BNB tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000000006757
+0.09%
30 päeva
$ +0.000000025054
+50.01%
60 päeva
$ +0.00000002148
+40.02%
90 päeva
$ +0.000000070579
+1,545.75%
Build On BNB Hinnamuutus täna
Täna registreeris BOBBSC muutuse $ +0.00000000006757 (+0.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Build On BNB 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000025054 (+50.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Build On BNB 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOBBSC $ +0.00000002148 (+40.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Build On BNB 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000000070579 (+1,545.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Build On BNB (BOBBSC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Build On BNB on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Build On BNB investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BOBBSC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Build On BNB kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Build On BNB ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Build On BNB hinna ennustus (USD)
Kui palju on Build On BNB (BOBBSC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Build On BNB (BOBBSC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Build On BNB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Build On BNB (BOBBSC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOBBSC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Build On BNB (BOBBSC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Build On BNB osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Build On BNB osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.