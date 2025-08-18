Rohkem infot BOB

BOB Hinnainfo

BOB Valge raamat

BOB Ametlik veebisait

BOB Tokenoomika

BOB Hinnaprognoos

BOB Ajalugu

BOB – ostujuhend

BOB-usaldusraha valuutakonverter

BOB Hetketurg

BOB USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

BOB logo

BOB hind(BOB)

1 BOB/USD reaalajas hind:

$0.000007086
$0.000007086$0.000007086
-0.32%1D
USD
BOB (BOB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:11:24 (UTC+8)

BOB (BOB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00000681
$ 0.00000681$ 0.00000681
24 h madal
$ 0.000007197
$ 0.000007197$ 0.000007197
24 h kõrge

$ 0.00000681
$ 0.00000681$ 0.00000681

$ 0.000007197
$ 0.000007197$ 0.000007197

$ 0.000218963593709231
$ 0.000218963593709231$ 0.000218963593709231

$ 0.000000015403283083
$ 0.000000015403283083$ 0.000000015403283083

-0.29%

-0.32%

-3.87%

-3.87%

BOB (BOB) reaalajas hind on $ 0.000007086. Viimase 24 tunni jooksul BOB kaubeldud madalaim $ 0.00000681 ja kõrgeim $ 0.000007197 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000218963593709231 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000015403283083.

Lüliajalise tootluse osas on BOB muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -0.32% 24 tunni vältel -3.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BOB (BOB) – turuteave

No.1446

$ 4.88M
$ 4.88M$ 4.88M

$ 13.45K
$ 13.45K$ 13.45K

$ 4.89M
$ 4.89M$ 4.89M

689.13B
689.13B 689.13B

690,000,000,000
690,000,000,000 690,000,000,000

689,127,646,403
689,127,646,403 689,127,646,403

99.87%

ETH

BOB praegune turukapitalisatsioon on $ 4.88M $ 13.45K 24 tunnise kauplemismahuga. BOB ringlev varu on 689.13B, mille koguvaru on 689127646403. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.89M.

BOB (BOB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BOB tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000002275-0.32%
30 päeva$ +0.000000385+5.74%
60 päeva$ +0.000002124+42.80%
90 päeva$ +0.00000079+12.54%
BOB Hinnamuutus täna

Täna registreeris BOB muutuse $ -0.00000002275 (-0.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BOB 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000385 (+5.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BOB 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOB $ +0.000002124 (+42.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BOB 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000079 (+12.54%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BOB (BOB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BOB hinnaajaloo lehte.

Mis on BOB (BOB)

$BOB will takeover the meme space by surprise. Wasstealth launched and locked for about 690 months(about 57 years) with a renounced contract. Bob’sknowledge will blow away even the most prominentscholars.

BOB on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BOB investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BOB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BOB kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BOB ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BOB hinna ennustus (USD)

Kui palju on BOB (BOB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BOB (BOB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BOB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BOB hinna ennustust kohe!

BOB (BOB) tokenoomika

BOB (BOB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BOB (BOB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BOB osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BOB osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BOB kohalike valuutade suhtes

1 BOB(BOB)/VND
0.18646809
1 BOB(BOB)/AUD
A$0.00001077072
1 BOB(BOB)/GBP
0.00000517278
1 BOB(BOB)/EUR
0.0000060231
1 BOB(BOB)/USD
$0.000007086
1 BOB(BOB)/MYR
RM0.00002983206
1 BOB(BOB)/TRY
0.00028903794
1 BOB(BOB)/JPY
¥0.001041642
1 BOB(BOB)/ARS
ARS$0.00919061286
1 BOB(BOB)/RUB
0.00056482506
1 BOB(BOB)/INR
0.00062009586
1 BOB(BOB)/IDR
Rp0.11429030658
1 BOB(BOB)/KRW
0.00984160368
1 BOB(BOB)/PHP
0.0004007133
1 BOB(BOB)/EGP
￡E.0.00034197036
1 BOB(BOB)/BRL
R$0.0000382644
1 BOB(BOB)/CAD
C$0.00000977868
1 BOB(BOB)/BDT
0.00086052384
1 BOB(BOB)/NGN
0.01086808164
1 BOB(BOB)/UAH
0.00029201406
1 BOB(BOB)/VES
Bs0.00095661
1 BOB(BOB)/CLP
$0.006830904
1 BOB(BOB)/PKR
Rs0.00200732208
1 BOB(BOB)/KZT
0.00383643126
1 BOB(BOB)/THB
฿0.00022951554
1 BOB(BOB)/TWD
NT$0.00021279258
1 BOB(BOB)/AED
د.إ0.00002600562
1 BOB(BOB)/CHF
Fr0.0000056688
1 BOB(BOB)/HKD
HK$0.00005541252
1 BOB(BOB)/AMD
֏0.00270869436
1 BOB(BOB)/MAD
.د.م0.00006370314
1 BOB(BOB)/MXN
$0.00013371282
1 BOB(BOB)/PLN
0.00002579304
1 BOB(BOB)/RON
лв0.00003061152
1 BOB(BOB)/SEK
kr0.0000676713
1 BOB(BOB)/BGN
лв0.00001183362
1 BOB(BOB)/HUF
Ft0.0023922336
1 BOB(BOB)/CZK
0.0001480974
1 BOB(BOB)/KWD
د.ك0.00000216123
1 BOB(BOB)/ILS
0.00002387982
1 BOB(BOB)/NOK
kr0.00007220634
1 BOB(BOB)/NZD
$0.00001190448

BOB ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BOB võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse BOB ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BOB kohta

Kui palju on BOB (BOB) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOB hind USD on 0.000007086 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOB/USD hind?
Praegune hind BOB/USD on $ 0.000007086. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BOB turukapitalisatsioon?
BOB turukapitalisatsioon on $ 4.88M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOB ringlev varu?
BOB ringlev varu on 689.13B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOB (ATH) hind?
BOB saavutab ATH hinna summas 0.000218963593709231 USD.
Mis oli kõigi aegade BOB madalaim (ATL) hind?
BOB nägi ATL hinda summas 0.000000015403283083 USD.
Milline on BOB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOB kauplemismaht on $ 13.45K USD.
Kas BOB sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:11:24 (UTC+8)

BOB (BOB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BOB/USD kalkulaator

Summa

BOB
BOB
USD
USD

1 BOB = 0.000007086 USD

Kauplemine: BOB

BOBUSDT
$0.000007086
$0.000007086$0.000007086
-0.35%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu