BOB (BOB) reaalajas hind on $ 0.000007086. Viimase 24 tunni jooksul BOB kaubeldud madalaim $ 0.00000681 ja kõrgeim $ 0.000007197 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000218963593709231 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000015403283083.
Lüliajalise tootluse osas on BOB muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -0.32% 24 tunni vältel -3.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BOB (BOB) – turuteave
No.1446
$ 4.88M
$ 4.88M$ 4.88M
$ 13.45K
$ 13.45K$ 13.45K
$ 4.89M
$ 4.89M$ 4.89M
689.13B
689.13B 689.13B
690,000,000,000
690,000,000,000 690,000,000,000
689,127,646,403
689,127,646,403 689,127,646,403
99.87%
ETH
BOB praegune turukapitalisatsioon on $ 4.88M$ 13.45K 24 tunnise kauplemismahuga. BOB ringlev varu on 689.13B, mille koguvaru on 689127646403. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.89M.
BOB (BOB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BOB tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000002275
-0.32%
30 päeva
$ +0.000000385
+5.74%
60 päeva
$ +0.000002124
+42.80%
90 päeva
$ +0.00000079
+12.54%
BOB Hinnamuutus täna
Täna registreeris BOB muutuse $ -0.00000002275 (-0.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BOB 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000385 (+5.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BOB 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOB $ +0.000002124 (+42.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BOB 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000079 (+12.54%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BOB (BOB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$BOB will takeover the meme space by surprise. Wasstealth launched and locked for about 690 months(about 57 years) with a renounced contract. Bob’sknowledge will blow away even the most prominentscholars.
BOB on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BOB investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BOB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BOB kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BOB ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BOB hinna ennustus (USD)
Kui palju on BOB (BOB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BOB (BOB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BOB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BOB (BOB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BOB (BOB) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BOB osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BOB osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.