Binary Token (BNRY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Binary Token (BNRY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Binary Token (BNRY) teave The Binary Holdings provides Web3 infrastructure for telecommunication companies in emerging economies across Southeast Asia with over 40m users currently. The project's native utility token, $BNRY is used for network gas and all transactions within the TBH ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.thebinaryholdings.com/ Valge raamat: https://docs.thebinaryholdings.com/ Plokiahela Explorer: https://optimistic.etherscan.io/token/0xb5090d514bcaca7dafb7e52763658844121f346d Ostke BNRY kohe!

Binary Token (BNRY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Binary Token (BNRY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 101.50M $ 101.50M $ 101.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2802 $ 0.2802 $ 0.2802 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.01015 $ 0.01015 $ 0.01015 Lisateave Binary Token (BNRY) hinna kohta

Binary Token (BNRY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Binary Token (BNRY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BNRY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BNRY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BNRY tokeni tokenoomikat, avastage BNRY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BNRY Kas olete huvitatud Binary Token (BNRY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BNRY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BNRY MEXC-ist osta!

Binary Token (BNRY) hinna ajalugu BNRY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BNRY hinna ajalugu kohe!

BNRY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BNRY võiks suunduda? Meie BNRY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BNRY tokeni hinna ennustust kohe!

