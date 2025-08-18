Binary Token (BNRY) reaalajas hind on $ 0.01037. Viimase 24 tunni jooksul BNRY kaubeldud madalaim $ 0.01028 ja kõrgeim $ 0.01048 näitab aktiivset turu volatiivsust. BNRYkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on BNRY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.29% 24 tunni vältel -2.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Binary Token (BNRY) – turuteave
--
----
$ 43.23K
$ 43.23K$ 43.23K
$ 103.70M
$ 103.70M$ 103.70M
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
OP
Binary Token praegune turukapitalisatsioon on --$ 43.23K 24 tunnise kauplemismahuga. BNRY ringlev varu on --, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Binary Token (BNRY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Binary Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00003
+0.29%
30 päeva
$ -0.00122
-10.53%
60 päeva
$ -0.00438
-29.70%
90 päeva
$ -0.01663
-61.60%
Binary Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris BNRY muutuse $ +0.00003 (+0.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Binary Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00122 (-10.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Binary Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BNRY $ -0.00438 (-29.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Binary Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01663 (-61.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Binary Token (BNRY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Binary Holdings provides Web3 infrastructure for telecommunication companies in emerging economies across Southeast Asia with over 40m users currently. The project's native utility token, $BNRY is used for network gas and all transactions within the TBH ecosystem.
Binary Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Binary Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BNRY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Binary Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Binary Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Binary Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Binary Token (BNRY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Binary Token (BNRY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Binary Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Binary Token (BNRY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BNRY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Binary Token (BNRY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Binary Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Binary Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.