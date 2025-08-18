Rohkem infot BNRY

BNRY Hinnainfo

BNRY Valge raamat

BNRY Ametlik veebisait

BNRY Tokenoomika

BNRY Hinnaprognoos

BNRY Ajalugu

BNRY – ostujuhend

BNRY-usaldusraha valuutakonverter

BNRY Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Binary Token logo

Binary Token hind(BNRY)

1 BNRY/USD reaalajas hind:

$0.01037
$0.01037$0.01037
+0.29%1D
USD
Binary Token (BNRY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:40:20 (UTC+8)

Binary Token (BNRY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01028
$ 0.01028$ 0.01028
24 h madal
$ 0.01048
$ 0.01048$ 0.01048
24 h kõrge

$ 0.01028
$ 0.01028$ 0.01028

$ 0.01048
$ 0.01048$ 0.01048

--
----

--
----

0.00%

+0.29%

-2.27%

-2.27%

Binary Token (BNRY) reaalajas hind on $ 0.01037. Viimase 24 tunni jooksul BNRY kaubeldud madalaim $ 0.01028 ja kõrgeim $ 0.01048 näitab aktiivset turu volatiivsust. BNRYkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on BNRY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.29% 24 tunni vältel -2.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Binary Token (BNRY) – turuteave

--
----

$ 43.23K
$ 43.23K$ 43.23K

$ 103.70M
$ 103.70M$ 103.70M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

OP

Binary Token praegune turukapitalisatsioon on -- $ 43.23K 24 tunnise kauplemismahuga. BNRY ringlev varu on --, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Binary Token (BNRY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Binary Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00003+0.29%
30 päeva$ -0.00122-10.53%
60 päeva$ -0.00438-29.70%
90 päeva$ -0.01663-61.60%
Binary Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris BNRY muutuse $ +0.00003 (+0.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Binary Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00122 (-10.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Binary Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BNRY $ -0.00438 (-29.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Binary Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01663 (-61.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Binary Token (BNRY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Binary Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Binary Token (BNRY)

The Binary Holdings provides Web3 infrastructure for telecommunication companies in emerging economies across Southeast Asia with over 40m users currently. The project's native utility token, $BNRY is used for network gas and all transactions within the TBH ecosystem.

Binary Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Binary Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BNRY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Binary Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Binary Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Binary Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Binary Token (BNRY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Binary Token (BNRY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Binary Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Binary Token hinna ennustust kohe!

Binary Token (BNRY) tokenoomika

Binary Token (BNRY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BNRY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Binary Token (BNRY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Binary Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Binary Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BNRY kohalike valuutade suhtes

1 Binary Token(BNRY)/VND
272.88655
1 Binary Token(BNRY)/AUD
A$0.0158661
1 Binary Token(BNRY)/GBP
0.0075701
1 Binary Token(BNRY)/EUR
0.0088145
1 Binary Token(BNRY)/USD
$0.01037
1 Binary Token(BNRY)/MYR
RM0.0436577
1 Binary Token(BNRY)/TRY
0.4236145
1 Binary Token(BNRY)/JPY
¥1.52439
1 Binary Token(BNRY)/ARS
ARS$13.4325721
1 Binary Token(BNRY)/RUB
0.8257631
1 Binary Token(BNRY)/INR
0.9074787
1 Binary Token(BNRY)/IDR
Rp167.2580411
1 Binary Token(BNRY)/KRW
14.4026856
1 Binary Token(BNRY)/PHP
0.5864235
1 Binary Token(BNRY)/EGP
￡E.0.4999377
1 Binary Token(BNRY)/BRL
R$0.055998
1 Binary Token(BNRY)/CAD
C$0.0143106
1 Binary Token(BNRY)/BDT
1.2593328
1 Binary Token(BNRY)/NGN
15.9048838
1 Binary Token(BNRY)/UAH
0.4273477
1 Binary Token(BNRY)/VES
Bs1.39995
1 Binary Token(BNRY)/CLP
$9.99668
1 Binary Token(BNRY)/PKR
Rs2.9376136
1 Binary Token(BNRY)/KZT
5.6144217
1 Binary Token(BNRY)/THB
฿0.3352621
1 Binary Token(BNRY)/TWD
NT$0.3114111
1 Binary Token(BNRY)/AED
د.إ0.0380579
1 Binary Token(BNRY)/CHF
Fr0.008296
1 Binary Token(BNRY)/HKD
HK$0.0810934
1 Binary Token(BNRY)/AMD
֏3.9640362
1 Binary Token(BNRY)/MAD
.د.م0.0932263
1 Binary Token(BNRY)/MXN
$0.1941264
1 Binary Token(BNRY)/PLN
0.0376431
1 Binary Token(BNRY)/RON
лв0.0447984
1 Binary Token(BNRY)/SEK
kr0.0989298
1 Binary Token(BNRY)/BGN
лв0.0173179
1 Binary Token(BNRY)/HUF
Ft3.4986306
1 Binary Token(BNRY)/CZK
0.2168367
1 Binary Token(BNRY)/KWD
د.ك0.00316285
1 Binary Token(BNRY)/ILS
0.0349469
1 Binary Token(BNRY)/NOK
kr0.1053592
1 Binary Token(BNRY)/NZD
$0.0174216

Binary Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Binary Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Binary Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Binary Token kohta

Kui palju on Binary Token (BNRY) tänapäeval väärt?
Reaalajas BNRY hind USD on 0.01037 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BNRY/USD hind?
Praegune hind BNRY/USD on $ 0.01037. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Binary Token turukapitalisatsioon?
BNRY turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BNRY ringlev varu?
BNRY ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BNRY (ATH) hind?
BNRY saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade BNRY madalaim (ATL) hind?
BNRY nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on BNRY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BNRY kauplemismaht on $ 43.23K USD.
Kas BNRY sel aastal kõrgemale ka suundub?
BNRY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BNRY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:40:20 (UTC+8)

Binary Token (BNRY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BNRY/USD kalkulaator

Summa

BNRY
BNRY
USD
USD

1 BNRY = 0.01037 USD

Kauplemine: BNRY

BNRYUSDT
$0.01037
$0.01037$0.01037
+0.29%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu