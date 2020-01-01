BNBXBT (BNBXBT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BNBXBT (BNBXBT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BNBXBT (BNBXBT) teave An AI agent on the BSC chain, similar to $AIXBT. Ametlik veebisait: https://www.website.com Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xA18BBdCd86e4178d10eCd9316667cfE4C4AA8717 Ostke BNBXBT kohe!

BNBXBT (BNBXBT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BNBXBT (BNBXBT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.021 $ 0.021 $ 0.021 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000085558656081416 $ 0.000085558656081416 $ 0.000085558656081416 Praegune hind: $ 0.0016585 $ 0.0016585 $ 0.0016585 Lisateave BNBXBT (BNBXBT) hinna kohta

BNBXBT (BNBXBT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BNBXBT (BNBXBT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BNBXBT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BNBXBT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BNBXBT tokeni tokenoomikat, avastage BNBXBT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BNBXBT Kas olete huvitatud BNBXBT (BNBXBT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BNBXBT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BNBXBT MEXC-ist osta!

BNBXBT (BNBXBT) hinna ajalugu BNBXBT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BNBXBT hinna ajalugu kohe!

BNBXBT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BNBXBT võiks suunduda? Meie BNBXBT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BNBXBT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!