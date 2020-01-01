BANANATOK (BNA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BANANATOK (BNA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BANANATOK (BNA) teave Bananatok is a crypto themed SNS chatting application. Bananatok supports crypto transaction in chat window without the need to pay gas. Ametlik veebisait: https://bananatok.io Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x07eef7c8db33b69b7a541829bb988c745e3ca16c

BANANATOK (BNA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BANANATOK (BNA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0033859 $ 0.0033859 $ 0.0033859 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000024995705275666 $ 0.000024995705275666 $ 0.000024995705275666 Praegune hind: $ 0.0007992 $ 0.0007992 $ 0.0007992 Lisateave BANANATOK (BNA) hinna kohta

BANANATOK (BNA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BANANATOK (BNA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BNA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BNA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BNA tokeni tokenoomikat, avastage BNA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BNA Kas olete huvitatud BANANATOK (BNA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BNA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist.

BANANATOK (BNA) hinna ajalugu BNA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BNA hinna ajalugu kohe!

BNA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BNA võiks suunduda? Meie BNA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BNA tokeni hinna ennustust kohe!

