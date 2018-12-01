Blocery (BLY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Blocery (BLY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Blocery (BLY) teave Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem. Ametlik veebisait: http://blocery.io/ Valge raamat: https://drive.google.com/open?id=1wsX-IVEqNpTUvgbsEh9R-CVBjOiNQluY Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf8aD7dFe656188A23e89da09506Adf7ad9290D5d Ostke BLY kohe!

Blocery (BLY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Blocery (BLY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.24M $ 4.24M $ 4.24M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 975.00M $ 975.00M $ 975.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.35M $ 4.35M $ 4.35M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.50142 $ 1.50142 $ 1.50142 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002898288580552685 $ 0.002898288580552685 $ 0.002898288580552685 Praegune hind: $ 0.00435 $ 0.00435 $ 0.00435 Lisateave Blocery (BLY) hinna kohta

Blocery (BLY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Blocery (BLY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BLY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BLY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BLY tokeni tokenoomikat, avastage BLY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BLY Kas olete huvitatud Blocery (BLY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BLY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BLY MEXC-ist osta!

Blocery (BLY) hinna ajalugu BLY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BLY hinna ajalugu kohe!

BLY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BLY võiks suunduda? Meie BLY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BLY tokeni hinna ennustust kohe!

