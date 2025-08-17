Rohkem infot BLY

Blocery (BLY) reaalajas hinnagraafik
Blocery (BLY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.004369
$ 0.004369$ 0.004369
24 h madal
$ 0.004396
$ 0.004396$ 0.004396
24 h kõrge

$ 0.004369
$ 0.004369$ 0.004369

$ 0.004396
$ 0.004396$ 0.004396

$ 0.676306
$ 0.676306$ 0.676306

$ 0.002898288580552685
$ 0.002898288580552685$ 0.002898288580552685

-0.14%

+0.22%

+2.40%

+2.40%

Blocery (BLY) reaalajas hind on $ 0.004389. Viimase 24 tunni jooksul BLY kaubeldud madalaim $ 0.004369 ja kõrgeim $ 0.004396 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.676306 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002898288580552685.

Lüliajalise tootluse osas on BLY muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, +0.22% 24 tunni vältel +2.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Blocery (BLY) – turuteave

No.1516

$ 4.28M
$ 4.28M$ 4.28M

$ 53.36K
$ 53.36K$ 53.36K

$ 4.39M
$ 4.39M$ 4.39M

975.00M
975.00M 975.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

97.49%

ETH

Blocery praegune turukapitalisatsioon on $ 4.28M $ 53.36K 24 tunnise kauplemismahuga. BLY ringlev varu on 975.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.39M.

Blocery (BLY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Blocery tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000963+0.22%
30 päeva$ -0.000064-1.44%
60 päeva$ -0.000122-2.71%
90 päeva$ -0.000036-0.82%
Blocery Hinnamuutus täna

Täna registreeris BLY muutuse $ +0.00000963 (+0.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Blocery 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000064 (-1.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Blocery 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BLY $ -0.000122 (-2.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Blocery 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000036 (-0.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Blocery (BLY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Blocery hinnaajaloo lehte.

Mis on Blocery (BLY)

Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem.

Blocery on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Blocery investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BLY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Blocery kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Blocery ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Blocery hinna ennustus (USD)

Kui palju on Blocery (BLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blocery (BLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Blocery nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Blocery hinna ennustust kohe!

Blocery (BLY) tokenoomika

Blocery (BLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Blocery (BLY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Blocery osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Blocery osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BLY kohalike valuutade suhtes

Blocery ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Blocery võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Blocery ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blocery kohta

Kui palju on Blocery (BLY) tänapäeval väärt?
Reaalajas BLY hind USD on 0.004389 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BLY/USD hind?
Praegune hind BLY/USD on $ 0.004389. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Blocery turukapitalisatsioon?
BLY turukapitalisatsioon on $ 4.28M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BLY ringlev varu?
BLY ringlev varu on 975.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLY (ATH) hind?
BLY saavutab ATH hinna summas 0.676306 USD.
Mis oli kõigi aegade BLY madalaim (ATL) hind?
BLY nägi ATL hinda summas 0.002898288580552685 USD.
Milline on BLY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BLY kauplemismaht on $ 53.36K USD.
Kas BLY sel aastal kõrgemale ka suundub?
BLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLY hinna ennustust.
Blocery (BLY) Olulised valdkonna uudised

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

