Blum (BLUM) reaalajas hind on $ 0.0531. Viimase 24 tunni jooksul BLUM kaubeldud madalaim $ 0.05198 ja kõrgeim $ 0.05769 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLUMkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on BLUM muutunud +0.56% viimase tunni jooksul, -5.17% 24 tunni vältel -9.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Blum (BLUM) – turuteave
$ 89.43K
$ 89.43K
$ 53.10M
$ 53.10M
1,000,000,000
1,000,000,000
TONCOIN
Blum praegune turukapitalisatsioon on --$ 89.43K 24 tunnise kauplemismahuga. BLUM ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Blum (BLUM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Blum tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0028949
-5.17%
30 päeva
$ -0.01002
-15.88%
60 päeva
$ +0.0431
+431.00%
90 päeva
$ +0.0431
+431.00%
Blum Hinnamuutus täna
Täna registreeris BLUM muutuse $ -0.0028949 (-5.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Blum 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01002 (-15.88%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Blum 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BLUM $ +0.0431 (+431.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Blum 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0431 (+431.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Blum (BLUM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Blum is building a multichain ecosystem of tools for on-chain trading, including a launchpad with streaming capabilities and AI agents, a trading terminal with an integrated bot, perpetuals, and an AI-powered arena for trading strategies. In just one year since its inception, Blum has progressed from being part of the Binance MVB Program to launching a memecoin-focused launchpad where over 240,000 tokens have been created and more than 400,000 traders have participated. We've also launched our own trading bot, further expanding the ecosystem.
Blum on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Blum investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BLUM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Blum kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Blum ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Blum hinna ennustus (USD)
Kui palju on Blum (BLUM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blum (BLUM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Blum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Blum (BLUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLUM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Blum (BLUM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Blum osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Blum osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.