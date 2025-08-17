Rohkem infot BLUM

Blum logo

Blum hind(BLUM)

1 BLUM/USD reaalajas hind:

$0.0531
-5.17%1D
USD
Blum (BLUM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-17 23:56:38 (UTC+8)

Blum (BLUM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.05198
24 h madal
$ 0.05769
24 h kõrge

$ 0.05198
$ 0.05769
--
--
+0.56%

-5.17%

-9.53%

-9.53%

Blum (BLUM) reaalajas hind on $ 0.0531. Viimase 24 tunni jooksul BLUM kaubeldud madalaim $ 0.05198 ja kõrgeim $ 0.05769 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on BLUM muutunud +0.56% viimase tunni jooksul, -5.17% 24 tunni vältel -9.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Blum (BLUM) – turuteave

--
$ 89.43K
$ 89.43K$ 89.43K

$ 53.10M
$ 53.10M$ 53.10M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

TONCOIN

Blum praegune turukapitalisatsioon on $ 89.43K 24 tunnise kauplemismahuga. BLUM ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000.

Blum (BLUM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Blum tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0028949-5.17%
30 päeva$ -0.01002-15.88%
60 päeva$ +0.0431+431.00%
90 päeva$ +0.0431+431.00%
Blum Hinnamuutus täna

Täna registreeris BLUM muutuse $ -0.0028949 (-5.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Blum 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01002 (-15.88%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Blum 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BLUM $ +0.0431 (+431.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Blum 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0431 (+431.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Blum (BLUM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Blum hinnaajaloo lehte.

Mis on Blum (BLUM)

Blum is building a multichain ecosystem of tools for on-chain trading, including a launchpad with streaming capabilities and AI agents, a trading terminal with an integrated bot, perpetuals, and an AI-powered arena for trading strategies. In just one year since its inception, Blum has progressed from being part of the Binance MVB Program to launching a memecoin-focused launchpad where over 240,000 tokens have been created and more than 400,000 traders have participated. We've also launched our own trading bot, further expanding the ecosystem.

Blum on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Blum investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BLUM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Blum kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Blum ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Blum hinna ennustus (USD)

Kui palju on Blum (BLUM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blum (BLUM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Blum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Blum hinna ennustust kohe!

Blum (BLUM) tokenoomika

Blum (BLUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLUM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Blum (BLUM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Blum osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Blum osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BLUM kohalike valuutade suhtes

1 Blum(BLUM)/VND
1,397.3265
1 Blum(BLUM)/AUD
A$0.080712
1 Blum(BLUM)/GBP
0.038763
1 Blum(BLUM)/EUR
0.045135
1 Blum(BLUM)/USD
$0.0531
1 Blum(BLUM)/MYR
RM0.223551
1 Blum(BLUM)/TRY
2.165949
1 Blum(BLUM)/JPY
¥7.8057
1 Blum(BLUM)/ARS
ARS$68.871231
1 Blum(BLUM)/RUB
4.232601
1 Blum(BLUM)/INR
4.646781
1 Blum(BLUM)/IDR
Rp856.451493
1 Blum(BLUM)/KRW
73.749528
1 Blum(BLUM)/PHP
3.002805
1 Blum(BLUM)/EGP
￡E.2.562606
1 Blum(BLUM)/BRL
R$0.28674
1 Blum(BLUM)/CAD
C$0.073278
1 Blum(BLUM)/BDT
6.448464
1 Blum(BLUM)/NGN
81.441594
1 Blum(BLUM)/UAH
2.188251
1 Blum(BLUM)/VES
Bs7.1685
1 Blum(BLUM)/CLP
$51.1884
1 Blum(BLUM)/PKR
Rs15.042168
1 Blum(BLUM)/KZT
28.748871
1 Blum(BLUM)/THB
฿1.71513
1 Blum(BLUM)/TWD
NT$1.594593
1 Blum(BLUM)/AED
د.إ0.194877
1 Blum(BLUM)/CHF
Fr0.04248
1 Blum(BLUM)/HKD
HK$0.415242
1 Blum(BLUM)/AMD
֏20.298006
1 Blum(BLUM)/MAD
.د.م0.477369
1 Blum(BLUM)/MXN
$1.001997
1 Blum(BLUM)/PLN
0.193284
1 Blum(BLUM)/RON
лв0.229392
1 Blum(BLUM)/SEK
kr0.507105
1 Blum(BLUM)/BGN
лв0.088677
1 Blum(BLUM)/HUF
Ft17.92656
1 Blum(BLUM)/CZK
1.10979
1 Blum(BLUM)/KWD
د.ك0.0161955
1 Blum(BLUM)/ILS
0.178947
1 Blum(BLUM)/NOK
kr0.541089
1 Blum(BLUM)/NZD
$0.089208

Blum ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Blum võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Blum ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blum kohta

Kui palju on Blum (BLUM) tänapäeval väärt?
Reaalajas BLUM hind USD on 0.0531 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BLUM/USD hind?
Praegune hind BLUM/USD on $ 0.0531. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Blum turukapitalisatsioon?
BLUM turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BLUM ringlev varu?
BLUM ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLUM (ATH) hind?
BLUM saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade BLUM madalaim (ATL) hind?
BLUM nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on BLUM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BLUM kauplemismaht on $ 89.43K USD.
Kas BLUM sel aastal kõrgemale ka suundub?
BLUM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLUM hinna ennustust.
Blum (BLUM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

