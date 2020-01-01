BlueMove (BLUEMOVE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BlueMove (BLUEMOVE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BlueMove (BLUEMOVE) teave BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers. Ametlik veebisait: https://bluemove.net/ Valge raamat: https://docs.bluemove.net/docs/welcome-to-bluemove Plokiahela Explorer: https://aptoscan.com/coin/0x27fafcc4e39daac97556af8a803dbb52bcb03f0821898dc845ac54225b9793eb::move_coin::MoveCoin Ostke BLUEMOVE kohe!

BlueMove (BLUEMOVE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BlueMove (BLUEMOVE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Koguvaru: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ringlev varu: $ 217.50M $ 217.50M $ 217.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1889 $ 0.1889 $ 0.1889 Kõigi aegade madalaim: $ 0.007666537267199644 $ 0.007666537267199644 $ 0.007666537267199644 Praegune hind: $ 0.008242 $ 0.008242 $ 0.008242 Lisateave BlueMove (BLUEMOVE) hinna kohta

BlueMove (BLUEMOVE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BlueMove (BLUEMOVE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BLUEMOVE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BLUEMOVE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BLUEMOVE tokeni tokenoomikat, avastage BLUEMOVE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BLUEMOVE Kas olete huvitatud BlueMove (BLUEMOVE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BLUEMOVE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BLUEMOVE MEXC-ist osta!

BlueMove (BLUEMOVE) hinna ajalugu BLUEMOVE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BLUEMOVE hinna ajalugu kohe!

BLUEMOVE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BLUEMOVE võiks suunduda? Meie BLUEMOVE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BLUEMOVE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!