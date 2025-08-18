BlueMove (BLUEMOVE) reaalajas hind on $ 0.009115. Viimase 24 tunni jooksul BLUEMOVE kaubeldud madalaim $ 0.008757 ja kõrgeim $ 0.009216 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLUEMOVEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2414166920123846 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007666537267199644.
Lüliajalise tootluse osas on BLUEMOVE muutunud -0.44% viimase tunni jooksul, -0.31% 24 tunni vältel -19.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BlueMove (BLUEMOVE) – turuteave
No.1835
$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M
$ 52.37K
$ 52.37K$ 52.37K
$ 2.73M
$ 2.73M$ 2.73M
217.50M
217.50M 217.50M
300,000,000
300,000,000 300,000,000
300,000,000
300,000,000 300,000,000
72.50%
APTOS
BlueMove praegune turukapitalisatsioon on $ 1.98M$ 52.37K 24 tunnise kauplemismahuga. BLUEMOVE ringlev varu on 217.50M, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.73M.
BlueMove (BLUEMOVE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BlueMove tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00002837
-0.31%
30 päeva
$ -0.000862
-8.64%
60 päeva
$ -0.001905
-17.29%
90 päeva
$ -0.007195
-44.12%
BlueMove Hinnamuutus täna
Täna registreeris BLUEMOVE muutuse $ -0.00002837 (-0.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BlueMove 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000862 (-8.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BlueMove 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BLUEMOVE $ -0.001905 (-17.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BlueMove 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.007195 (-44.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BlueMove (BLUEMOVE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers.
BlueMove hinna ennustus (USD)
Kui palju on BlueMove (BLUEMOVE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BlueMove (BLUEMOVE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BlueMove nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BlueMove (BLUEMOVE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLUEMOVE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
