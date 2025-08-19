Rohkem infot BLT

BLT Hinnainfo

BLT Valge raamat

BLT Ametlik veebisait

BLT Tokenoomika

BLT Hinnaprognoos

BLT Ajalugu

BLT – ostujuhend

BLT-usaldusraha valuutakonverter

BLT Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Bit Ultra logo

Bit Ultra hind(BLT)

1 BLT/USD reaalajas hind:

$0.032671
$0.032671$0.032671
-0.82%1D
USD
Bit Ultra (BLT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:55:48 (UTC+8)

Bit Ultra (BLT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.031428
$ 0.031428$ 0.031428
24 h madal
$ 0.040051
$ 0.040051$ 0.040051
24 h kõrge

$ 0.031428
$ 0.031428$ 0.031428

$ 0.040051
$ 0.040051$ 0.040051

--
----

--
----

-1.25%

-0.82%

-34.78%

-34.78%

Bit Ultra (BLT) reaalajas hind on $ 0.032672. Viimase 24 tunni jooksul BLT kaubeldud madalaim $ 0.031428 ja kõrgeim $ 0.040051 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLTkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on BLT muutunud -1.25% viimase tunni jooksul, -0.82% 24 tunni vältel -34.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bit Ultra (BLT) – turuteave

--
----

$ 253.67K
$ 253.67K$ 253.67K

$ 68.61M
$ 68.61M$ 68.61M

--
----

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

BSC

Bit Ultra praegune turukapitalisatsioon on -- $ 253.67K 24 tunnise kauplemismahuga. BLT ringlev varu on --, mille koguvaru on 2100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 68.61M.

Bit Ultra (BLT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bit Ultra tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00027012-0.82%
30 päeva$ -0.007328-18.32%
60 päeva$ -0.007328-18.32%
90 päeva$ -0.007328-18.32%
Bit Ultra Hinnamuutus täna

Täna registreeris BLT muutuse $ -0.00027012 (-0.82%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bit Ultra 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.007328 (-18.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bit Ultra 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BLT $ -0.007328 (-18.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bit Ultra 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.007328 (-18.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bit Ultra (BLT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bit Ultra hinnaajaloo lehte.

Mis on Bit Ultra (BLT)

Bit Ultra is revolutionizing global finance by bridging the gap between traditional asset management and blockchain technology through innovative Real World Asset (RWA) tokenization.

Bit Ultra on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bit Ultra investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BLT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bit Ultra kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bit Ultra ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bit Ultra hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bit Ultra (BLT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bit Ultra (BLT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bit Ultra nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bit Ultra hinna ennustust kohe!

Bit Ultra (BLT) tokenoomika

Bit Ultra (BLT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bit Ultra (BLT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bit Ultra osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bit Ultra osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BLT kohalike valuutade suhtes

1 Bit Ultra(BLT)/VND
859.76368
1 Bit Ultra(BLT)/AUD
A$0.05031488
1 Bit Ultra(BLT)/GBP
0.02417728
1 Bit Ultra(BLT)/EUR
0.0277712
1 Bit Ultra(BLT)/USD
$0.032672
1 Bit Ultra(BLT)/MYR
RM0.13787584
1 Bit Ultra(BLT)/TRY
1.33563136
1 Bit Ultra(BLT)/JPY
¥4.802784
1 Bit Ultra(BLT)/ARS
ARS$42.21157056
1 Bit Ultra(BLT)/RUB
2.630096
1 Bit Ultra(BLT)/INR
2.85291904
1 Bit Ultra(BLT)/IDR
Rp526.96766816
1 Bit Ultra(BLT)/KRW
45.31475712
1 Bit Ultra(BLT)/PHP
1.86361088
1 Bit Ultra(BLT)/EGP
￡E.1.58067136
1 Bit Ultra(BLT)/BRL
R$0.17708224
1 Bit Ultra(BLT)/CAD
C$0.04508736
1 Bit Ultra(BLT)/BDT
3.96834112
1 Bit Ultra(BLT)/NGN
50.03357408
1 Bit Ultra(BLT)/COP
$131.21271232
1 Bit Ultra(BLT)/ZAR
R.0.57633408
1 Bit Ultra(BLT)/UAH
1.34673984
1 Bit Ultra(BLT)/VES
Bs4.41072
1 Bit Ultra(BLT)/CLP
$31.495808
1 Bit Ultra(BLT)/PKR
Rs9.2657792
1 Bit Ultra(BLT)/KZT
17.60334688
1 Bit Ultra(BLT)/THB
฿1.06151328
1 Bit Ultra(BLT)/TWD
NT$0.9817936
1 Bit Ultra(BLT)/AED
د.إ0.11990624
1 Bit Ultra(BLT)/CHF
Fr0.0261376
1 Bit Ultra(BLT)/HKD
HK$0.25516832
1 Bit Ultra(BLT)/AMD
֏12.52252416
1 Bit Ultra(BLT)/MAD
.د.م0.29437472
1 Bit Ultra(BLT)/MXN
$0.61325344
1 Bit Ultra(BLT)/SAR
ريال0.12252
1 Bit Ultra(BLT)/PLN
0.11892608
1 Bit Ultra(BLT)/RON
лв0.14146976
1 Bit Ultra(BLT)/SEK
kr0.3120176
1 Bit Ultra(BLT)/BGN
лв0.05456224
1 Bit Ultra(BLT)/HUF
Ft11.07123392
1 Bit Ultra(BLT)/CZK
0.68513184
1 Bit Ultra(BLT)/KWD
د.ك0.00996496
1 Bit Ultra(BLT)/ILS
0.11043136
1 Bit Ultra(BLT)/AOA
Kz29.78281504
1 Bit Ultra(BLT)/BHD
.د.ب0.012284672
1 Bit Ultra(BLT)/BMD
$0.032672
1 Bit Ultra(BLT)/DKK
kr0.20877408
1 Bit Ultra(BLT)/HNL
L0.85535296
1 Bit Ultra(BLT)/MUR
1.48559584
1 Bit Ultra(BLT)/NAD
$0.57568064
1 Bit Ultra(BLT)/NOK
kr0.33292768
1 Bit Ultra(BLT)/NZD
$0.05488896
1 Bit Ultra(BLT)/PAB
B/.0.032672
1 Bit Ultra(BLT)/PGK
K0.1355888
1 Bit Ultra(BLT)/QAR
ر.ق0.11892608
1 Bit Ultra(BLT)/RSD
дин.3.28124896

Bit Ultra ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bit Ultra võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Bit Ultra ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bit Ultra kohta

Kui palju on Bit Ultra (BLT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BLT hind USD on 0.032672 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BLT/USD hind?
Praegune hind BLT/USD on $ 0.032672. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bit Ultra turukapitalisatsioon?
BLT turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BLT ringlev varu?
BLT ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLT (ATH) hind?
BLT saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade BLT madalaim (ATL) hind?
BLT nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on BLT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BLT kauplemismaht on $ 253.67K USD.
Kas BLT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BLT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:55:48 (UTC+8)

Bit Ultra (BLT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BLT/USD kalkulaator

Summa

BLT
BLT
USD
USD

1 BLT = 0.032672 USD

Kauplemine: BLT

BLTUSDT
$0.032671
$0.032671$0.032671
-0.86%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu