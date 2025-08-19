Bit Ultra (BLT) reaalajas hind on $ 0.032672. Viimase 24 tunni jooksul BLT kaubeldud madalaim $ 0.031428 ja kõrgeim $ 0.040051 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLTkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on BLT muutunud -1.25% viimase tunni jooksul, -0.82% 24 tunni vältel -34.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bit Ultra (BLT) – turuteave
BSC
Bit Ultra praegune turukapitalisatsioon on --$ 253.67K 24 tunnise kauplemismahuga. BLT ringlev varu on --, mille koguvaru on 2100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 68.61M.
Bit Ultra (BLT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bit Ultra tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00027012
-0.82%
30 päeva
$ -0.007328
-18.32%
60 päeva
$ -0.007328
-18.32%
90 päeva
$ -0.007328
-18.32%
Bit Ultra Hinnamuutus täna
Täna registreeris BLT muutuse $ -0.00027012 (-0.82%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bit Ultra 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.007328 (-18.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bit Ultra 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BLT $ -0.007328 (-18.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bit Ultra 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.007328 (-18.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Bit Ultra is revolutionizing global finance by bridging the gap between traditional asset management and blockchain technology through innovative Real World Asset (RWA) tokenization.
Bit Ultra hinna ennustus (USD)
Kui palju on Bit Ultra (BLT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bit Ultra (BLT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bit Ultra nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Bit Ultra (BLT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Bit Ultra (BLT) ostujuhend
