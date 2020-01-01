BloodLoop (BLS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BloodLoop (BLS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BloodLoop (BLS) teave Set in a dystopian future where factions vie for control, BloodLoop unleashes a relentless combat system where teams of skilled heroes clash in epic showdowns. Each hero possesses unique abilities, allowing players to adopt various playstyles and strategic approaches. Leveraging a $BLS and NFT as Skins economy, the game is pioneering an economic loop sustainable and rewarding, built to be familiar yet innovative. Ametlik veebisait: https://www.bloodloop.com Valge raamat: https://whitepaper.bloodloop.com Plokiahela Explorer: https://snowtrace.io/token/0x46B9144771Cb3195D66e4EDA643a7493fADCAF9D/balances?chainId=43114 Ostke BLS kohe!

BloodLoop (BLS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BloodLoop (BLS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 158.83K $ 158.83K $ 158.83K Koguvaru: $ 306.25M $ 306.25M $ 306.25M Ringlev varu: $ 52.42M $ 52.42M $ 52.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.53828 $ 0.53828 $ 0.53828 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0029807677550376 $ 0.0029807677550376 $ 0.0029807677550376 Praegune hind: $ 0.00303 $ 0.00303 $ 0.00303 Lisateave BloodLoop (BLS) hinna kohta

BloodLoop (BLS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BloodLoop (BLS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BLS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BLS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BLS tokeni tokenoomikat, avastage BLS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BLS Kas olete huvitatud BloodLoop (BLS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BLS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BLS MEXC-ist osta!

BloodLoop (BLS) hinna ajalugu BLS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BLS hinna ajalugu kohe!

BLS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BLS võiks suunduda? Meie BLS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BLS tokeni hinna ennustust kohe!

