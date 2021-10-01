Bloktopia (BLOK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bloktopia (BLOK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bloktopia (BLOK) teave Developed in the Unity Engine, the Bloktopia Metaverse is a Skyscraper made up of 21 levels, to pay recognition to 21 million Bitcoin. Bloktopia contains everything that anyone will ever need to know about Cryptocurrency and NFTs. Ametlik veebisait: https://www.bloktopia.com/ Valge raamat: https://www.bloktopia.com/wp-content/uploads/2021/10/Bloktopia-Lightpaper-.pdf Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x229b1b6c23ff8953d663c4cbb519717e323a0a84 Ostke BLOK kohe!

Bloktopia (BLOK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bloktopia (BLOK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.33M $ 5.33M $ 5.33M Koguvaru: $ 116.93B $ 116.93B $ 116.93B Ringlev varu: $ 24.79B $ 24.79B $ 24.79B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.15M $ 25.15M $ 25.15M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0054 $ 0.0054 $ 0.0054 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000216275943772976 $ 0.000216275943772976 $ 0.000216275943772976 Praegune hind: $ 0.0002151 $ 0.0002151 $ 0.0002151 Lisateave Bloktopia (BLOK) hinna kohta

Bloktopia (BLOK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bloktopia (BLOK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BLOK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BLOK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BLOK tokeni tokenoomikat, avastage BLOK tokeni reaalajas hinda!

