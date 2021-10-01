Bloktopia (BLOK) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Bloktopia (BLOK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Bloktopia (BLOK) teave

Developed in the Unity Engine, the Bloktopia Metaverse is a Skyscraper made up of 21 levels, to pay recognition to 21 million Bitcoin. Bloktopia contains everything that anyone will ever need to know about Cryptocurrency and NFTs.

Ametlik veebisait:
https://www.bloktopia.com/
Valge raamat:
https://www.bloktopia.com/wp-content/uploads/2021/10/Bloktopia-Lightpaper-.pdf
Plokiahela Explorer:
https://polygonscan.com/token/0x229b1b6c23ff8953d663c4cbb519717e323a0a84

Bloktopia (BLOK) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Bloktopia (BLOK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 5.33M
Koguvaru:
$ 116.93B
Ringlev varu:
$ 24.79B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 25.15M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.0054
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000216275943772976
Praegune hind:
$ 0.0002151
Bloktopia (BLOK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Bloktopia (BLOK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate BLOK tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

BLOK tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate BLOK tokeni tokenoomikat, avastage BLOK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BLOK

Kas olete huvitatud Bloktopia (BLOK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BLOK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Bloktopia (BLOK) hinna ajalugu

BLOK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

BLOK – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu BLOK võiks suunduda? Meie BLOK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.