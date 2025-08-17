Rohkem infot BLOK

Bloktopia logo

Bloktopia hind(BLOK)

1 BLOK/USD reaalajas hind:

$0.0002212
$0.0002212$0.0002212
+0.54%1D
USD
Bloktopia (BLOK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:56:32 (UTC+8)

Bloktopia (BLOK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0002182
$ 0.0002182$ 0.0002182
24 h madal
$ 0.0002236
$ 0.0002236$ 0.0002236
24 h kõrge

$ 0.0002182
$ 0.0002182$ 0.0002182

$ 0.0002236
$ 0.0002236$ 0.0002236

$ 0.1776573348508086
$ 0.1776573348508086$ 0.1776573348508086

$ 0.000218122430969382
$ 0.000218122430969382$ 0.000218122430969382

+0.59%

+0.54%

-2.69%

-2.69%

Bloktopia (BLOK) reaalajas hind on $ 0.0002212. Viimase 24 tunni jooksul BLOK kaubeldud madalaim $ 0.0002182 ja kõrgeim $ 0.0002236 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLOKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1776573348508086 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000218122430969382.

Lüliajalise tootluse osas on BLOK muutunud +0.59% viimase tunni jooksul, +0.54% 24 tunni vältel -2.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bloktopia (BLOK) – turuteave

No.1395

$ 5.48M
$ 5.48M$ 5.48M

$ 15.32K
$ 15.32K$ 15.32K

$ 25.86M
$ 25.86M$ 25.86M

24.79B
24.79B 24.79B

116,929,392,615
116,929,392,615 116,929,392,615

MATIC

Bloktopia praegune turukapitalisatsioon on $ 5.48M $ 15.32K 24 tunnise kauplemismahuga. BLOK ringlev varu on 24.79B, mille koguvaru on 116929392615. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Bloktopia (BLOK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bloktopia tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000001188+0.54%
30 päeva$ -0.00003-11.95%
60 päeva$ -0.0000712-24.36%
90 päeva$ -0.0001022-31.61%
Bloktopia Hinnamuutus täna

Täna registreeris BLOK muutuse $ +0.000001188 (+0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bloktopia 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00003 (-11.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bloktopia 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BLOK $ -0.0000712 (-24.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bloktopia 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001022 (-31.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bloktopia (BLOK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bloktopia hinnaajaloo lehte.

Mis on Bloktopia (BLOK)

Developed in the Unity Engine, the Bloktopia Metaverse is a Skyscraper made up of 21 levels, to pay recognition to 21 million Bitcoin. Bloktopia contains everything that anyone will ever need to know about Cryptocurrency and NFTs.

Bloktopia on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bloktopia investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BLOK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bloktopia kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bloktopia ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bloktopia hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bloktopia (BLOK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bloktopia (BLOK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bloktopia nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bloktopia hinna ennustust kohe!

Bloktopia (BLOK) tokenoomika

Bloktopia (BLOK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLOK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bloktopia (BLOK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bloktopia osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bloktopia osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BLOK kohalike valuutade suhtes

1 Bloktopia(BLOK)/VND
5.820878
1 Bloktopia(BLOK)/AUD
A$0.000336224
1 Bloktopia(BLOK)/GBP
0.000161476
1 Bloktopia(BLOK)/EUR
0.00018802
1 Bloktopia(BLOK)/USD
$0.0002212
1 Bloktopia(BLOK)/MYR
RM0.000931252
1 Bloktopia(BLOK)/TRY
0.009022748
1 Bloktopia(BLOK)/JPY
¥0.0325164
1 Bloktopia(BLOK)/ARS
ARS$0.286898612
1 Bloktopia(BLOK)/RUB
0.017631852
1 Bloktopia(BLOK)/INR
0.019357212
1 Bloktopia(BLOK)/IDR
Rp3.567741436
1 Bloktopia(BLOK)/KRW
0.307220256
1 Bloktopia(BLOK)/PHP
0.01250886
1 Bloktopia(BLOK)/EGP
￡E.0.010675112
1 Bloktopia(BLOK)/BRL
R$0.00119448
1 Bloktopia(BLOK)/CAD
C$0.000305256
1 Bloktopia(BLOK)/BDT
0.026862528
1 Bloktopia(BLOK)/NGN
0.339263288
1 Bloktopia(BLOK)/UAH
0.009115652
1 Bloktopia(BLOK)/VES
Bs0.029862
1 Bloktopia(BLOK)/CLP
$0.2132368
1 Bloktopia(BLOK)/PKR
Rs0.062661536
1 Bloktopia(BLOK)/KZT
0.119759892
1 Bloktopia(BLOK)/THB
฿0.00714476
1 Bloktopia(BLOK)/TWD
NT$0.006642636
1 Bloktopia(BLOK)/AED
د.إ0.000811804
1 Bloktopia(BLOK)/CHF
Fr0.00017696
1 Bloktopia(BLOK)/HKD
HK$0.001729784
1 Bloktopia(BLOK)/AMD
֏0.084555912
1 Bloktopia(BLOK)/MAD
.د.م0.001988588
1 Bloktopia(BLOK)/MXN
$0.004174044
1 Bloktopia(BLOK)/PLN
0.000805168
1 Bloktopia(BLOK)/RON
лв0.000955584
1 Bloktopia(BLOK)/SEK
kr0.00211246
1 Bloktopia(BLOK)/BGN
лв0.000369404
1 Bloktopia(BLOK)/HUF
Ft0.07467712
1 Bloktopia(BLOK)/CZK
0.00462308
1 Bloktopia(BLOK)/KWD
د.ك0.000067466
1 Bloktopia(BLOK)/ILS
0.000745444
1 Bloktopia(BLOK)/NOK
kr0.002254028
1 Bloktopia(BLOK)/NZD
$0.000371616

Bloktopia ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bloktopia võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Bloktopia ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bloktopia kohta

Kui palju on Bloktopia (BLOK) tänapäeval väärt?
Reaalajas BLOK hind USD on 0.0002212 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BLOK/USD hind?
Praegune hind BLOK/USD on $ 0.0002212. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bloktopia turukapitalisatsioon?
BLOK turukapitalisatsioon on $ 5.48M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BLOK ringlev varu?
BLOK ringlev varu on 24.79B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLOK (ATH) hind?
BLOK saavutab ATH hinna summas 0.1776573348508086 USD.
Mis oli kõigi aegade BLOK madalaim (ATL) hind?
BLOK nägi ATL hinda summas 0.000218122430969382 USD.
Milline on BLOK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BLOK kauplemismaht on $ 15.32K USD.
Kas BLOK sel aastal kõrgemale ka suundub?
BLOK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLOK hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:56:32 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BLOK/USD kalkulaator

Summa

BLOK
BLOK
USD
USD

1 BLOK = 0.0002212 USD

Kauplemine: BLOK

BLOKUSDT
$0.0002212
$0.0002212$0.0002212
+0.59%

Liituge MEXC-ga juba täna

