Bloktopia (BLOK) reaalajas hind on $ 0.0002212. Viimase 24 tunni jooksul BLOK kaubeldud madalaim $ 0.0002182 ja kõrgeim $ 0.0002236 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLOKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1776573348508086 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000218122430969382.
Lüliajalise tootluse osas on BLOK muutunud +0.59% viimase tunni jooksul, +0.54% 24 tunni vältel -2.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bloktopia (BLOK) – turuteave
$ 5.48M
$ 15.32K
$ 25.86M
24.79B
116,929,392,615
MATIC
Bloktopia praegune turukapitalisatsioon on $ 5.48M$ 15.32K 24 tunnise kauplemismahuga. BLOK ringlev varu on 24.79B, mille koguvaru on 116929392615. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Bloktopia (BLOK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bloktopia tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000001188
+0.54%
30 päeva
$ -0.00003
-11.95%
60 päeva
$ -0.0000712
-24.36%
90 päeva
$ -0.0001022
-31.61%
Bloktopia Hinnamuutus täna
Täna registreeris BLOK muutuse $ +0.000001188 (+0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bloktopia 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00003 (-11.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bloktopia 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BLOK $ -0.0000712 (-24.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bloktopia 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001022 (-31.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Bloktopia (BLOK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Developed in the Unity Engine, the Bloktopia Metaverse is a Skyscraper made up of 21 levels, to pay recognition to 21 million Bitcoin. Bloktopia contains everything that anyone will ever need to know about Cryptocurrency and NFTs.
Bloktopia on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bloktopia investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BLOK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Bloktopia kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bloktopia ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Bloktopia hinna ennustus (USD)
Kui palju on Bloktopia (BLOK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bloktopia (BLOK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bloktopia nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Bloktopia (BLOK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLOK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Bloktopia (BLOK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Bloktopia osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bloktopia osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.