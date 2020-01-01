BLOCX (BLOCX) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi BLOCX (BLOCX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
BLOCX (BLOCX) teave

"Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience.

Ametlik veebisait:
https://blocx.tech/
Valge raamat:
https://blocx.info/whitepaper/
Plokiahela Explorer:
http://blocxscan.com

BLOCX (BLOCX) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage BLOCX (BLOCX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 976.03K
$ 976.03K
Koguvaru:
$ 130.66M
$ 130.66M
Ringlev varu:
$ 100.11M
$ 100.11M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.65M
$ 1.65M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.41333
$ 0.41333
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.006644840383025562
$ 0.006644840383025562
Praegune hind:
$ 0.00975
$ 0.00975

BLOCX (BLOCX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

BLOCX (BLOCX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate BLOCX tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

BLOCX tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate BLOCX tokeni tokenoomikat, avastage BLOCX tokeni reaalajas hinda!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.