Rohkem infot BLOCX

BLOCX Hinnainfo

BLOCX Valge raamat

BLOCX Ametlik veebisait

BLOCX Tokenoomika

BLOCX Hinnaprognoos

BLOCX Ajalugu

BLOCX – ostujuhend

BLOCX-usaldusraha valuutakonverter

BLOCX Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

BLOCX logo

BLOCX hind(BLOCX)

1 BLOCX/USD reaalajas hind:

$0.00969
$0.00969$0.00969
-1.42%1D
USD
BLOCX (BLOCX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:56:25 (UTC+8)

BLOCX (BLOCX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.009
$ 0.009$ 0.009
24 h madal
$ 0.0103
$ 0.0103$ 0.0103
24 h kõrge

$ 0.009
$ 0.009$ 0.009

$ 0.0103
$ 0.0103$ 0.0103

$ 0.35030075592322985
$ 0.35030075592322985$ 0.35030075592322985

$ 0.006644840383025562
$ 0.006644840383025562$ 0.006644840383025562

+0.52%

-1.42%

-8.01%

-8.01%

BLOCX (BLOCX) reaalajas hind on $ 0.00965. Viimase 24 tunni jooksul BLOCX kaubeldud madalaim $ 0.009 ja kõrgeim $ 0.0103 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLOCXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.35030075592322985 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006644840383025562.

Lüliajalise tootluse osas on BLOCX muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, -1.42% 24 tunni vältel -8.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BLOCX (BLOCX) – turuteave

No.2115

$ 966.01K
$ 966.01K$ 966.01K

$ 75.45K
$ 75.45K$ 75.45K

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

100.11M
100.11M 100.11M

169,000,000
169,000,000 169,000,000

130,662,741.62002465
130,662,741.62002465 130,662,741.62002465

59.23%

NONE

BLOCX praegune turukapitalisatsioon on $ 966.01K $ 75.45K 24 tunnise kauplemismahuga. BLOCX ringlev varu on 100.11M, mille koguvaru on 130662741.62002465. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.63M.

BLOCX (BLOCX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BLOCX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001396-1.42%
30 päeva$ +0.00162+20.17%
60 päeva$ 00.00%
90 päeva$ -0.00294-23.36%
BLOCX Hinnamuutus täna

Täna registreeris BLOCX muutuse $ -0.0001396 (-1.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BLOCX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00162 (+20.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BLOCX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BLOCX $ 0 (0.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BLOCX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00294 (-23.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BLOCX (BLOCX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BLOCX hinnaajaloo lehte.

Mis on BLOCX (BLOCX)

"Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience.

BLOCX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BLOCX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BLOCX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BLOCX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BLOCX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BLOCX hinna ennustus (USD)

Kui palju on BLOCX (BLOCX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BLOCX (BLOCX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BLOCX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BLOCX hinna ennustust kohe!

BLOCX (BLOCX) tokenoomika

BLOCX (BLOCX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLOCX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BLOCX (BLOCX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BLOCX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BLOCX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BLOCX kohalike valuutade suhtes

1 BLOCX(BLOCX)/VND
253.93975
1 BLOCX(BLOCX)/AUD
A$0.014668
1 BLOCX(BLOCX)/GBP
0.0070445
1 BLOCX(BLOCX)/EUR
0.0082025
1 BLOCX(BLOCX)/USD
$0.00965
1 BLOCX(BLOCX)/MYR
RM0.0406265
1 BLOCX(BLOCX)/TRY
0.3936235
1 BLOCX(BLOCX)/JPY
¥1.41855
1 BLOCX(BLOCX)/ARS
ARS$12.5161465
1 BLOCX(BLOCX)/RUB
0.7692015
1 BLOCX(BLOCX)/INR
0.8444715
1 BLOCX(BLOCX)/IDR
Rp155.6451395
1 BLOCX(BLOCX)/KRW
13.402692
1 BLOCX(BLOCX)/PHP
0.5457075
1 BLOCX(BLOCX)/EGP
￡E.0.465709
1 BLOCX(BLOCX)/BRL
R$0.05211
1 BLOCX(BLOCX)/CAD
C$0.013317
1 BLOCX(BLOCX)/BDT
1.171896
1 BLOCX(BLOCX)/NGN
14.800591
1 BLOCX(BLOCX)/UAH
0.3976765
1 BLOCX(BLOCX)/VES
Bs1.30275
1 BLOCX(BLOCX)/CLP
$9.3026
1 BLOCX(BLOCX)/PKR
Rs2.733652
1 BLOCX(BLOCX)/KZT
5.2246065
1 BLOCX(BLOCX)/THB
฿0.311695
1 BLOCX(BLOCX)/TWD
NT$0.2897895
1 BLOCX(BLOCX)/AED
د.إ0.0354155
1 BLOCX(BLOCX)/CHF
Fr0.00772
1 BLOCX(BLOCX)/HKD
HK$0.075463
1 BLOCX(BLOCX)/AMD
֏3.688809
1 BLOCX(BLOCX)/MAD
.د.م0.0867535
1 BLOCX(BLOCX)/MXN
$0.1820955
1 BLOCX(BLOCX)/PLN
0.035126
1 BLOCX(BLOCX)/RON
лв0.041688
1 BLOCX(BLOCX)/SEK
kr0.0921575
1 BLOCX(BLOCX)/BGN
лв0.0161155
1 BLOCX(BLOCX)/HUF
Ft3.25784
1 BLOCX(BLOCX)/CZK
0.201685
1 BLOCX(BLOCX)/KWD
د.ك0.00294325
1 BLOCX(BLOCX)/ILS
0.0325205
1 BLOCX(BLOCX)/NOK
kr0.0983335
1 BLOCX(BLOCX)/NZD
$0.016212

BLOCX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BLOCX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse BLOCX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BLOCX kohta

Kui palju on BLOCX (BLOCX) tänapäeval väärt?
Reaalajas BLOCX hind USD on 0.00965 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BLOCX/USD hind?
Praegune hind BLOCX/USD on $ 0.00965. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BLOCX turukapitalisatsioon?
BLOCX turukapitalisatsioon on $ 966.01K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BLOCX ringlev varu?
BLOCX ringlev varu on 100.11M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLOCX (ATH) hind?
BLOCX saavutab ATH hinna summas 0.35030075592322985 USD.
Mis oli kõigi aegade BLOCX madalaim (ATL) hind?
BLOCX nägi ATL hinda summas 0.006644840383025562 USD.
Milline on BLOCX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BLOCX kauplemismaht on $ 75.45K USD.
Kas BLOCX sel aastal kõrgemale ka suundub?
BLOCX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLOCX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:56:25 (UTC+8)

BLOCX (BLOCX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BLOCX/USD kalkulaator

Summa

BLOCX
BLOCX
USD
USD

1 BLOCX = 0.00965 USD

Kauplemine: BLOCX

BLOCXUSDT
$0.00969
$0.00969$0.00969
-0.91%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu