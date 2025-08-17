BLOCX (BLOCX) reaalajas hind on $ 0.00965. Viimase 24 tunni jooksul BLOCX kaubeldud madalaim $ 0.009 ja kõrgeim $ 0.0103 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLOCXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.35030075592322985 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006644840383025562.
Lüliajalise tootluse osas on BLOCX muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, -1.42% 24 tunni vältel -8.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BLOCX (BLOCX) – turuteave
No.2115
$ 966.01K
$ 75.45K
$ 1.63M
100.11M
169,000,000
130,662,741.62002465
59.23%
NONE
BLOCX praegune turukapitalisatsioon on $ 966.01K$ 75.45K 24 tunnise kauplemismahuga. BLOCX ringlev varu on 100.11M, mille koguvaru on 130662741.62002465. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.63M.
BLOCX (BLOCX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BLOCX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001396
-1.42%
30 päeva
$ +0.00162
+20.17%
60 päeva
$ 0
0.00%
90 päeva
$ -0.00294
-23.36%
BLOCX Hinnamuutus täna
Täna registreeris BLOCX muutuse $ -0.0001396 (-1.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BLOCX 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00162 (+20.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BLOCX 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BLOCX $ 0 (0.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BLOCX 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00294 (-23.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BLOCX (BLOCX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
"Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience.
BLOCX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BLOCX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BLOCX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BLOCX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BLOCX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BLOCX hinna ennustus (USD)
Kui palju on BLOCX (BLOCX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BLOCX (BLOCX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BLOCX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BLOCX (BLOCX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLOCX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BLOCX (BLOCX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BLOCX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BLOCX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.