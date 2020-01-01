Blockasset (BLOCKASSET) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Blockasset (BLOCKASSET) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Blockasset (BLOCKASSET) teave Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks. Ametlik veebisait: https://blockasset.co/ Valge raamat: https://blockasset.gitbook.io/whitepaper Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/NFTUkR4u7wKxy9QLaX2TGvd9oZSWoMo4jqSJqdMb7Nk Ostke BLOCKASSET kohe!

Blockasset (BLOCKASSET) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Blockasset (BLOCKASSET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.74M $ 4.74M $ 4.74M Koguvaru: $ 312.24M $ 312.24M $ 312.24M Ringlev varu: $ 312.24M $ 312.24M $ 312.24M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.86M $ 4.86M $ 4.86M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2475 $ 0.2475 $ 0.2475 Kõigi aegade madalaim: $ 0.012003318903570837 $ 0.012003318903570837 $ 0.012003318903570837 Praegune hind: $ 0.01518 $ 0.01518 $ 0.01518 Lisateave Blockasset (BLOCKASSET) hinna kohta

Blockasset (BLOCKASSET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Blockasset (BLOCKASSET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BLOCKASSET tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BLOCKASSET tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BLOCKASSET tokeni tokenoomikat, avastage BLOCKASSET tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BLOCKASSET Kas olete huvitatud Blockasset (BLOCKASSET) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BLOCKASSET ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BLOCKASSET MEXC-ist osta!

Blockasset (BLOCKASSET) hinna ajalugu BLOCKASSET hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BLOCKASSET hinna ajalugu kohe!

BLOCKASSET – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BLOCKASSET võiks suunduda? Meie BLOCKASSET hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BLOCKASSET tokeni hinna ennustust kohe!

