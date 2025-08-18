Blockasset (BLOCKASSET) reaalajas hind on $ 0.01552. Viimase 24 tunni jooksul BLOCKASSET kaubeldud madalaim $ 0.01428 ja kõrgeim $ 0.01623 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLOCKASSETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5485619885603312 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.012003318903570837.
Lüliajalise tootluse osas on BLOCKASSET muutunud +1.57% viimase tunni jooksul, +0.64% 24 tunni vältel -19.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Blockasset (BLOCKASSET) – turuteave
No.1453
$ 4.85M
$ 7.85K
$ 4.97M
312.24M
320,000,000
312,236,396.04054
97.57%
SOL
Blockasset praegune turukapitalisatsioon on $ 4.85M$ 7.85K 24 tunnise kauplemismahuga. BLOCKASSET ringlev varu on 312.24M, mille koguvaru on 312236396.04054. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.97M.
Blockasset (BLOCKASSET) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Blockasset tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000987
+0.64%
30 päeva
$ -0.05919
-79.23%
60 päeva
$ -0.04733
-75.31%
90 päeva
$ -0.08203
-84.10%
Blockasset Hinnamuutus täna
Täna registreeris BLOCKASSET muutuse $ +0.0000987 (+0.64%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Blockasset 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.05919 (-79.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Blockasset 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BLOCKASSET $ -0.04733 (-75.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Blockasset 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.08203 (-84.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Blockasset (BLOCKASSET) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks.
Blockasset on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Blockasset investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BLOCKASSET panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Blockasset kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Blockasset ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Blockasset hinna ennustus (USD)
Kui palju on Blockasset (BLOCKASSET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blockasset (BLOCKASSET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Blockasset nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Blockasset (BLOCKASSET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLOCKASSET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Blockasset (BLOCKASSET) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Blockasset osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Blockasset osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.