Blockasset logo

Blockasset hind(BLOCKASSET)

1 BLOCKASSET/USD reaalajas hind:

$0.01552
$0.01552$0.01552
+0.64%1D
USD
Blockasset (BLOCKASSET) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:39:25 (UTC+8)

Blockasset (BLOCKASSET) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01428
$ 0.01428$ 0.01428
24 h madal
$ 0.01623
$ 0.01623$ 0.01623
24 h kõrge

$ 0.01428
$ 0.01428$ 0.01428

$ 0.01623
$ 0.01623$ 0.01623

$ 0.5485619885603312
$ 0.5485619885603312$ 0.5485619885603312

$ 0.012003318903570837
$ 0.012003318903570837$ 0.012003318903570837

+1.57%

+0.64%

-19.38%

-19.38%

Blockasset (BLOCKASSET) reaalajas hind on $ 0.01552. Viimase 24 tunni jooksul BLOCKASSET kaubeldud madalaim $ 0.01428 ja kõrgeim $ 0.01623 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLOCKASSETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5485619885603312 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.012003318903570837.

Lüliajalise tootluse osas on BLOCKASSET muutunud +1.57% viimase tunni jooksul, +0.64% 24 tunni vältel -19.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Blockasset (BLOCKASSET) – turuteave

No.1453

$ 4.85M
$ 4.85M$ 4.85M

$ 7.85K
$ 7.85K$ 7.85K

$ 4.97M
$ 4.97M$ 4.97M

312.24M
312.24M 312.24M

320,000,000
320,000,000 320,000,000

312,236,396.04054
312,236,396.04054 312,236,396.04054

97.57%

SOL

Blockasset praegune turukapitalisatsioon on $ 4.85M $ 7.85K 24 tunnise kauplemismahuga. BLOCKASSET ringlev varu on 312.24M, mille koguvaru on 312236396.04054. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.97M.

Blockasset (BLOCKASSET) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Blockasset tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000987+0.64%
30 päeva$ -0.05919-79.23%
60 päeva$ -0.04733-75.31%
90 päeva$ -0.08203-84.10%
Blockasset Hinnamuutus täna

Täna registreeris BLOCKASSET muutuse $ +0.0000987 (+0.64%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Blockasset 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.05919 (-79.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Blockasset 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BLOCKASSET $ -0.04733 (-75.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Blockasset 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.08203 (-84.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Blockasset (BLOCKASSET) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Mis on Blockasset (BLOCKASSET)

Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks.

Blockasset on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BLOCKASSET panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Blockasset kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Blockasset ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Blockasset hinna ennustus (USD)

Kui palju on Blockasset (BLOCKASSET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blockasset (BLOCKASSET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Blockasset (BLOCKASSET) tokenoomika

Blockasset (BLOCKASSET) tokenoomika

Blockasset (BLOCKASSET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Blockasset (BLOCKASSET) ostujuhend

Blockasset (BLOCKASSET) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Blockasset osta? Protsess on lihtne ja kiire!

BLOCKASSET kohalike valuutade suhtes

1 Blockasset(BLOCKASSET)/VND
408.4088
1 Blockasset(BLOCKASSET)/AUD
A$0.0237456
1 Blockasset(BLOCKASSET)/GBP
0.0113296
1 Blockasset(BLOCKASSET)/EUR
0.013192
1 Blockasset(BLOCKASSET)/USD
$0.01552
1 Blockasset(BLOCKASSET)/MYR
RM0.0653392
1 Blockasset(BLOCKASSET)/TRY
0.633992
1 Blockasset(BLOCKASSET)/JPY
¥2.28144
1 Blockasset(BLOCKASSET)/ARS
ARS$20.1035216
1 Blockasset(BLOCKASSET)/RUB
1.2358576
1 Blockasset(BLOCKASSET)/INR
1.3581552
1 Blockasset(BLOCKASSET)/IDR
Rp250.3225456
1 Blockasset(BLOCKASSET)/KRW
21.5554176
1 Blockasset(BLOCKASSET)/PHP
0.877656
1 Blockasset(BLOCKASSET)/EGP
￡E.0.7482192
1 Blockasset(BLOCKASSET)/BRL
R$0.083808
1 Blockasset(BLOCKASSET)/CAD
C$0.0214176
1 Blockasset(BLOCKASSET)/BDT
1.8847488
1 Blockasset(BLOCKASSET)/NGN
23.8036448
1 Blockasset(BLOCKASSET)/UAH
0.6395792
1 Blockasset(BLOCKASSET)/VES
Bs2.0952
1 Blockasset(BLOCKASSET)/CLP
$14.96128
1 Blockasset(BLOCKASSET)/PKR
Rs4.3965056
1 Blockasset(BLOCKASSET)/KZT
8.4026832
1 Blockasset(BLOCKASSET)/THB
฿0.5022272
1 Blockasset(BLOCKASSET)/TWD
NT$0.4660656
1 Blockasset(BLOCKASSET)/AED
د.إ0.0569584
1 Blockasset(BLOCKASSET)/CHF
Fr0.012416
1 Blockasset(BLOCKASSET)/HKD
HK$0.1213664
1 Blockasset(BLOCKASSET)/AMD
֏5.9326752
1 Blockasset(BLOCKASSET)/MAD
.د.م0.1395248
1 Blockasset(BLOCKASSET)/MXN
$0.2906896
1 Blockasset(BLOCKASSET)/PLN
0.0563376
1 Blockasset(BLOCKASSET)/RON
лв0.0670464
1 Blockasset(BLOCKASSET)/SEK
kr0.1480608
1 Blockasset(BLOCKASSET)/BGN
лв0.0259184
1 Blockasset(BLOCKASSET)/HUF
Ft5.2361376
1 Blockasset(BLOCKASSET)/CZK
0.3245232
1 Blockasset(BLOCKASSET)/KWD
د.ك0.0047336
1 Blockasset(BLOCKASSET)/ILS
0.0523024
1 Blockasset(BLOCKASSET)/NOK
kr0.1576832
1 Blockasset(BLOCKASSET)/NZD
$0.0260736

Blockasset ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Blockasset võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Blockasset ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blockasset kohta

Kui palju on Blockasset (BLOCKASSET) tänapäeval väärt?
Reaalajas BLOCKASSET hind USD on 0.01552 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BLOCKASSET/USD hind?
Praegune hind BLOCKASSET/USD on $ 0.01552. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Blockasset turukapitalisatsioon?
BLOCKASSET turukapitalisatsioon on $ 4.85M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BLOCKASSET ringlev varu?
BLOCKASSET ringlev varu on 312.24M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLOCKASSET (ATH) hind?
BLOCKASSET saavutab ATH hinna summas 0.5485619885603312 USD.
Mis oli kõigi aegade BLOCKASSET madalaim (ATL) hind?
BLOCKASSET nägi ATL hinda summas 0.012003318903570837 USD.
Milline on BLOCKASSET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BLOCKASSET kauplemismaht on $ 7.85K USD.
Kas BLOCKASSET sel aastal kõrgemale ka suundub?
BLOCKASSET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLOCKASSET hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:39:25 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

