Mis on Blockasset (BLOCKASSET)

Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks.

Blockasset on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Blockasset investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida BLOCKASSET panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Blockasset kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Blockasset ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Blockasset hinna ennustus (USD)

Kui palju on Blockasset (BLOCKASSET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blockasset (BLOCKASSET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Blockasset nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Blockasset hinna ennustust kohe!

Blockasset (BLOCKASSET) tokenoomika

Blockasset (BLOCKASSET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLOCKASSET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Blockasset (BLOCKASSET) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Blockasset osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Blockasset osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BLOCKASSET kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Blockasset ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Blockasset võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blockasset kohta Kui palju on Blockasset (BLOCKASSET) tänapäeval väärt? Reaalajas BLOCKASSET hind USD on 0.01552 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BLOCKASSET/USD hind? $ 0.01552 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BLOCKASSET/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Blockasset turukapitalisatsioon? BLOCKASSET turukapitalisatsioon on $ 4.85M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BLOCKASSET ringlev varu? BLOCKASSET ringlev varu on 312.24M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLOCKASSET (ATH) hind? BLOCKASSET saavutab ATH hinna summas 0.5485619885603312 USD . Mis oli kõigi aegade BLOCKASSET madalaim (ATL) hind? BLOCKASSET nägi ATL hinda summas 0.012003318903570837 USD . Milline on BLOCKASSET kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BLOCKASSET kauplemismaht on $ 7.85K USD . Kas BLOCKASSET sel aastal kõrgemale ka suundub? BLOCKASSET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLOCKASSET hinna ennustust

Blockasset (BLOCKASSET) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.