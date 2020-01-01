Blendr Network (BLENDR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Blendr Network (BLENDR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Blendr Network (BLENDR) teave Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing. Ametlik veebisait: https://www.blendr.network/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1gI0NL8koLs1UGBmxPjpmP57VI0Ata8ez/view Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x84018071282d4b2996272659d9c01cb08dd7327f Ostke BLENDR kohe!

Blendr Network (BLENDR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Blendr Network (BLENDR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Koguvaru: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Ringlev varu: $ 40.06M $ 40.06M $ 40.06M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.45 $ 4.45 $ 4.45 Kõigi aegade madalaim: $ 0.025867046431337384 $ 0.025867046431337384 $ 0.025867046431337384 Praegune hind: $ 0.04538 $ 0.04538 $ 0.04538 Lisateave Blendr Network (BLENDR) hinna kohta

Blendr Network (BLENDR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Blendr Network (BLENDR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BLENDR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BLENDR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BLENDR tokeni tokenoomikat, avastage BLENDR tokeni reaalajas hinda!

Blendr Network (BLENDR) hinna ajalugu BLENDR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BLENDR hinna ajalugu kohe!

