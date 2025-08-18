Rohkem infot BLAST

BLAST Hinnainfo

BLAST Valge raamat

BLAST Ametlik veebisait

BLAST Tokenoomika

BLAST Hinnaprognoos

BLAST Ajalugu

BLAST – ostujuhend

BLAST-usaldusraha valuutakonverter

BLAST Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Blast logo

Blast hind(BLAST)

1 BLAST/USD reaalajas hind:

$0.002888
$0.002888$0.002888
-0.96%1D
USD
Blast (BLAST) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:28:08 (UTC+8)

Blast (BLAST) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002861
$ 0.002861$ 0.002861
24 h madal
$ 0.002942
$ 0.002942$ 0.002942
24 h kõrge

$ 0.002861
$ 0.002861$ 0.002861

$ 0.002942
$ 0.002942$ 0.002942

$ 0.5223020601017134
$ 0.5223020601017134$ 0.5223020601017134

$ 0.001876627355971967
$ 0.001876627355971967$ 0.001876627355971967

-0.45%

-0.96%

-11.04%

-11.04%

Blast (BLAST) reaalajas hind on $ 0.002887. Viimase 24 tunni jooksul BLAST kaubeldud madalaim $ 0.002861 ja kõrgeim $ 0.002942 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLASTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5223020601017134 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001876627355971967.

Lüliajalise tootluse osas on BLAST muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -0.96% 24 tunni vältel -11.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Blast (BLAST) – turuteave

No.319

$ 126.97M
$ 126.97M$ 126.97M

$ 59.55K
$ 59.55K$ 59.55K

$ 288.70M
$ 288.70M$ 288.70M

43.98B
43.98B 43.98B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

43.98%

BLAST

Blast praegune turukapitalisatsioon on $ 126.97M $ 59.55K 24 tunnise kauplemismahuga. BLAST ringlev varu on 43.98B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 288.70M.

Blast (BLAST) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Blast tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00002799-0.96%
30 päeva$ +0.000163+5.98%
60 päeva$ +0.000455+18.70%
90 päeva$ -0.000346-10.71%
Blast Hinnamuutus täna

Täna registreeris BLAST muutuse $ -0.00002799 (-0.96%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Blast 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000163 (+5.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Blast 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BLAST $ +0.000455 (+18.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Blast 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000346 (-10.71%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Blast (BLAST) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Blast hinnaajaloo lehte.

Mis on Blast (BLAST)

Blast is the only Ethereum L2 with native yield for ETH and stablecoins.

Blast on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Blast investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BLAST panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Blast kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Blast ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Blast hinna ennustus (USD)

Kui palju on Blast (BLAST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blast (BLAST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Blast nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Blast hinna ennustust kohe!

Blast (BLAST) tokenoomika

Blast (BLAST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLAST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Blast (BLAST) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Blast osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Blast osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BLAST kohalike valuutade suhtes

1 Blast(BLAST)/VND
75.971405
1 Blast(BLAST)/AUD
A$0.00438824
1 Blast(BLAST)/GBP
0.00210751
1 Blast(BLAST)/EUR
0.00245395
1 Blast(BLAST)/USD
$0.002887
1 Blast(BLAST)/MYR
RM0.01215427
1 Blast(BLAST)/TRY
0.11776073
1 Blast(BLAST)/JPY
¥0.424389
1 Blast(BLAST)/ARS
ARS$3.74446787
1 Blast(BLAST)/RUB
0.23029599
1 Blast(BLAST)/INR
0.25264137
1 Blast(BLAST)/IDR
Rp46.56450961
1 Blast(BLAST)/KRW
4.00969656
1 Blast(BLAST)/PHP
0.16325985
1 Blast(BLAST)/EGP
￡E.0.13941323
1 Blast(BLAST)/BRL
R$0.0155898
1 Blast(BLAST)/CAD
C$0.00398406
1 Blast(BLAST)/BDT
0.35059728
1 Blast(BLAST)/NGN
4.42790738
1 Blast(BLAST)/UAH
0.11897327
1 Blast(BLAST)/VES
Bs0.389745
1 Blast(BLAST)/CLP
$2.783068
1 Blast(BLAST)/PKR
Rs0.81782936
1 Blast(BLAST)/KZT
1.56305067
1 Blast(BLAST)/THB
฿0.09356767
1 Blast(BLAST)/TWD
NT$0.08669661
1 Blast(BLAST)/AED
د.إ0.01059529
1 Blast(BLAST)/CHF
Fr0.0023096
1 Blast(BLAST)/HKD
HK$0.02257634
1 Blast(BLAST)/AMD
֏1.10358462
1 Blast(BLAST)/MAD
.د.م0.02595413
1 Blast(BLAST)/MXN
$0.05407351
1 Blast(BLAST)/PLN
0.01050868
1 Blast(BLAST)/RON
лв0.01247184
1 Blast(BLAST)/SEK
kr0.02754198
1 Blast(BLAST)/BGN
лв0.00482129
1 Blast(BLAST)/HUF
Ft0.97566165
1 Blast(BLAST)/CZK
0.06045378
1 Blast(BLAST)/KWD
د.ك0.000880535
1 Blast(BLAST)/ILS
0.00972919
1 Blast(BLAST)/NOK
kr0.02936079
1 Blast(BLAST)/NZD
$0.00485016

Blast ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Blast võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Blast ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blast kohta

Kui palju on Blast (BLAST) tänapäeval väärt?
Reaalajas BLAST hind USD on 0.002887 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BLAST/USD hind?
Praegune hind BLAST/USD on $ 0.002887. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Blast turukapitalisatsioon?
BLAST turukapitalisatsioon on $ 126.97M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BLAST ringlev varu?
BLAST ringlev varu on 43.98B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLAST (ATH) hind?
BLAST saavutab ATH hinna summas 0.5223020601017134 USD.
Mis oli kõigi aegade BLAST madalaim (ATL) hind?
BLAST nägi ATL hinda summas 0.001876627355971967 USD.
Milline on BLAST kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BLAST kauplemismaht on $ 59.55K USD.
Kas BLAST sel aastal kõrgemale ka suundub?
BLAST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLAST hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:28:08 (UTC+8)

Blast (BLAST) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BLAST/USD kalkulaator

Summa

BLAST
BLAST
USD
USD

1 BLAST = 0.002887 USD

Kauplemine: BLAST

BLASTUSDT
$0.002888
$0.002888$0.002888
-1.09%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu