BIT1 hind(BIT1)

1 BIT1/USD reaalajas hind:

$0.000007049
$0.000007049$0.000007049
-0.42%1D
USD
BIT1 (BIT1) reaalajas hinnagraafik
BIT1 (BIT1) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000007015
$ 0.000007015$ 0.000007015
24 h madal
$ 0.000007251
$ 0.000007251$ 0.000007251
24 h kõrge

$ 0.000007015
$ 0.000007015$ 0.000007015

$ 0.000007251
$ 0.000007251$ 0.000007251

$ 0.000277334646213745
$ 0.000277334646213745$ 0.000277334646213745

$ 0.00000066
$ 0.00000066$ 0.00000066

+0.07%

-0.42%

-3.89%

-3.89%

BIT1 (BIT1) reaalajas hind on $ 0.000007049. Viimase 24 tunni jooksul BIT1 kaubeldud madalaim $ 0.000007015 ja kõrgeim $ 0.000007251 näitab aktiivset turu volatiivsust. BIT1kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000277334646213745 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000066.

Lüliajalise tootluse osas on BIT1 muutunud +0.07% viimase tunni jooksul, -0.42% 24 tunni vältel -3.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BIT1 (BIT1) – turuteave

No.3634

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 91.61K
$ 91.61K$ 91.61K

$ 7.05M
$ 7.05M$ 7.05M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

635,174,060,610
635,174,060,610 635,174,060,610

0.00%

BSC

BIT1 praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 91.61K 24 tunnise kauplemismahuga. BIT1 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 635174060610. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.05M.

BIT1 (BIT1) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BIT1 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000002973-0.42%
30 päeva$ +0.000000197+2.87%
60 päeva$ -0.000001484-17.40%
90 päeva$ -0.000003676-34.28%
BIT1 Hinnamuutus täna

Täna registreeris BIT1 muutuse $ -0.00000002973 (-0.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BIT1 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000197 (+2.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BIT1 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BIT1 $ -0.000001484 (-17.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BIT1 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000003676 (-34.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BIT1 (BIT1) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BIT1 hinnaajaloo lehte.

Mis on BIT1 (BIT1)

Biconomy Exchange Token (BIT) - is the native token of the cryptocurrency exchange Biconomy.com. The reason for the creation of the BIT token was the desire to increase the involvement of people in using the exchange, to give the international community of the exchange the right to freely participate in the life of the exchange and its activities, and to receive bonuses for this.

BIT1 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BIT1 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida BIT1 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BIT1 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BIT1 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BIT1 hinna ennustus (USD)

Kui palju on BIT1 (BIT1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BIT1 (BIT1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BIT1 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BIT1 hinna ennustust kohe!

BIT1 (BIT1) tokenoomika

BIT1 (BIT1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIT1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BIT1 (BIT1) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BIT1 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BIT1 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BIT1 kohalike valuutade suhtes

1 BIT1(BIT1)/VND
0.185494435
1 BIT1(BIT1)/AUD
A$0.00001071448
1 BIT1(BIT1)/GBP
0.00000514577
1 BIT1(BIT1)/EUR
0.00000599165
1 BIT1(BIT1)/USD
$0.000007049
1 BIT1(BIT1)/MYR
RM0.00002967629
1 BIT1(BIT1)/TRY
0.00028752871
1 BIT1(BIT1)/JPY
¥0.001036203
1 BIT1(BIT1)/ARS
ARS$0.00914262349
1 BIT1(BIT1)/RUB
0.00056187579
1 BIT1(BIT1)/INR
0.00061685799
1 BIT1(BIT1)/IDR
Rp0.11369353247
1 BIT1(BIT1)/KRW
0.00979021512
1 BIT1(BIT1)/PHP
0.00039862095
1 BIT1(BIT1)/EGP
￡E.0.00034018474
1 BIT1(BIT1)/BRL
R$0.0000380646
1 BIT1(BIT1)/CAD
C$0.00000972762
1 BIT1(BIT1)/BDT
0.00085603056
1 BIT1(BIT1)/NGN
0.01081133326
1 BIT1(BIT1)/UAH
0.00029048929
1 BIT1(BIT1)/VES
Bs0.000951615
1 BIT1(BIT1)/CLP
$0.006795236
1 BIT1(BIT1)/PKR
Rs0.00199684072
1 BIT1(BIT1)/KZT
0.00381639909
1 BIT1(BIT1)/THB
฿0.0002276827
1 BIT1(BIT1)/TWD
NT$0.00021168147
1 BIT1(BIT1)/AED
د.إ0.00002586983
1 BIT1(BIT1)/CHF
Fr0.0000056392
1 BIT1(BIT1)/HKD
HK$0.00005512318
1 BIT1(BIT1)/AMD
֏0.00269455074
1 BIT1(BIT1)/MAD
.د.م0.00006337051
1 BIT1(BIT1)/MXN
$0.00013301463
1 BIT1(BIT1)/PLN
0.00002565836
1 BIT1(BIT1)/RON
лв0.00003045168
1 BIT1(BIT1)/SEK
kr0.00006731795
1 BIT1(BIT1)/BGN
лв0.00001177183
1 BIT1(BIT1)/HUF
Ft0.0023797424
1 BIT1(BIT1)/CZK
0.0001473241
1 BIT1(BIT1)/KWD
د.ك0.000002149945
1 BIT1(BIT1)/ILS
0.00002375513
1 BIT1(BIT1)/NOK
kr0.00007182931
1 BIT1(BIT1)/NZD
$0.00001184232

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BIT1 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse BIT1 ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BIT1 kohta

Kui palju on BIT1 (BIT1) tänapäeval väärt?
Reaalajas BIT1 hind USD on 0.000007049 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BIT1/USD hind?
Praegune hind BIT1/USD on $ 0.000007049. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BIT1 turukapitalisatsioon?
BIT1 turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BIT1 ringlev varu?
BIT1 ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIT1 (ATH) hind?
BIT1 saavutab ATH hinna summas 0.000277334646213745 USD.
Mis oli kõigi aegade BIT1 madalaim (ATL) hind?
BIT1 nägi ATL hinda summas 0.00000066 USD.
Milline on BIT1 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BIT1 kauplemismaht on $ 91.61K USD.
Kas BIT1 sel aastal kõrgemale ka suundub?
BIT1 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIT1 hinna ennustust.
BIT1 (BIT1) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
1 BIT1 = 0.000007049 USD

BIT1USDT
$0.000007049
$0.000007049$0.000007049
-0.38%

