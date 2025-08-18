BIT1 (BIT1) reaalajas hind on $ 0.000007049. Viimase 24 tunni jooksul BIT1 kaubeldud madalaim $ 0.000007015 ja kõrgeim $ 0.000007251 näitab aktiivset turu volatiivsust. BIT1kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000277334646213745 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000066.
Lüliajalise tootluse osas on BIT1 muutunud +0.07% viimase tunni jooksul, -0.42% 24 tunni vältel -3.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BIT1 (BIT1) – turuteave
No.3634
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 91.61K
$ 91.61K$ 91.61K
$ 7.05M
$ 7.05M$ 7.05M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
635,174,060,610
635,174,060,610 635,174,060,610
0.00%
BSC
BIT1 praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 91.61K 24 tunnise kauplemismahuga. BIT1 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 635174060610. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.05M.
BIT1 (BIT1) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BIT1 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000002973
-0.42%
30 päeva
$ +0.000000197
+2.87%
60 päeva
$ -0.000001484
-17.40%
90 päeva
$ -0.000003676
-34.28%
BIT1 Hinnamuutus täna
Täna registreeris BIT1 muutuse $ -0.00000002973 (-0.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BIT1 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000197 (+2.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BIT1 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BIT1 $ -0.000001484 (-17.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BIT1 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000003676 (-34.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BIT1 (BIT1) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Biconomy Exchange Token (BIT) - is the native token of the cryptocurrency exchange Biconomy.com. The reason for the creation of the BIT token was the desire to increase the involvement of people in using the exchange, to give the international community of the exchange the right to freely participate in the life of the exchange and its activities, and to receive bonuses for this.
BIT1 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BIT1 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BIT1 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BIT1 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BIT1 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BIT1 hinna ennustus (USD)
Kui palju on BIT1 (BIT1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BIT1 (BIT1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BIT1 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BIT1 (BIT1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIT1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BIT1 (BIT1) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BIT1 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BIT1 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.