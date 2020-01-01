Bistroo (BIST) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bistroo (BIST) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bistroo (BIST) teave Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior. Ametlik veebisait: https://www.bistroo.io Valge raamat: https://bistroo.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x6e8908cfa881c9f6f2c64d3436e7b80b1bf0093f Ostke BIST kohe!

Bistroo (BIST) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bistroo (BIST) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 483.33K $ 483.33K $ 483.33K Koguvaru: $ 99.00M $ 99.00M $ 99.00M Ringlev varu: $ 57.40M $ 57.40M $ 57.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 833.58K $ 833.58K $ 833.58K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.5482 $ 0.5482 $ 0.5482 Kõigi aegade madalaim: $ 0.006156623433934821 $ 0.006156623433934821 $ 0.006156623433934821 Praegune hind: $ 0.00842 $ 0.00842 $ 0.00842 Lisateave Bistroo (BIST) hinna kohta

Bistroo (BIST) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bistroo (BIST) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BIST tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BIST tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BIST tokeni tokenoomikat, avastage BIST tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BIST Kas olete huvitatud Bistroo (BIST) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BIST ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BIST MEXC-ist osta!

Bistroo (BIST) hinna ajalugu BIST hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BIST hinna ajalugu kohe!

BIST – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BIST võiks suunduda? Meie BIST hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BIST tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!