Mis on Bistroo (BIST)

Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior.

Bistroo (BIST) tokenoomika

Bistroo (BIST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bistroo ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bistroo võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bistroo kohta Kui palju on Bistroo (BIST) tänapäeval väärt? Reaalajas BIST hind USD on 0.00952 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BIST/USD hind? $ 0.00952 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BIST/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bistroo turukapitalisatsioon? BIST turukapitalisatsioon on $ 546.47K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BIST ringlev varu? BIST ringlev varu on 57.40M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIST (ATH) hind? BIST saavutab ATH hinna summas 0.36994173 USD . Mis oli kõigi aegade BIST madalaim (ATL) hind? BIST nägi ATL hinda summas 0.006156623433934821 USD . Milline on BIST kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BIST kauplemismaht on $ 99.82K USD . Kas BIST sel aastal kõrgemale ka suundub? BIST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIST hinna ennustust

