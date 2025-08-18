Rohkem infot BIST

Bistroo hind(BIST)

1 BIST/USD reaalajas hind:

$0.00952
$0.00952$0.00952
+0.21%1D
USD
Bistroo (BIST) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 04:39:08 (UTC+8)

Bistroo (BIST) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00933
$ 0.00933$ 0.00933
24 h madal
$ 0.00952
$ 0.00952$ 0.00952
24 h kõrge

$ 0.00933
$ 0.00933$ 0.00933

$ 0.00952
$ 0.00952$ 0.00952

$ 0.36994173
$ 0.36994173$ 0.36994173

$ 0.006156623433934821
$ 0.006156623433934821$ 0.006156623433934821

+0.31%

+0.21%

+8.55%

+8.55%

Bistroo (BIST) reaalajas hind on $ 0.00952. Viimase 24 tunni jooksul BIST kaubeldud madalaim $ 0.00933 ja kõrgeim $ 0.00952 näitab aktiivset turu volatiivsust. BISTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.36994173 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006156623433934821.

Lüliajalise tootluse osas on BIST muutunud +0.31% viimase tunni jooksul, +0.21% 24 tunni vältel +8.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bistroo (BIST) – turuteave

No.2362

$ 546.47K
$ 546.47K$ 546.47K

$ 99.82K
$ 99.82K$ 99.82K

$ 942.48K
$ 942.48K$ 942.48K

57.40M
57.40M 57.40M

99,000,000
99,000,000 99,000,000

99,000,000
99,000,000 99,000,000

57.98%

ETH

Bistroo praegune turukapitalisatsioon on $ 546.47K $ 99.82K 24 tunnise kauplemismahuga. BIST ringlev varu on 57.40M, mille koguvaru on 99000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 942.48K.

Bistroo (BIST) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bistroo tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00002+0.21%
30 päeva$ -0.00109-10.28%
60 päeva$ +0.00155+19.44%
90 päeva$ +0.00102+12.00%
Bistroo Hinnamuutus täna

Täna registreeris BIST muutuse $ +0.00002 (+0.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bistroo 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00109 (-10.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bistroo 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BIST $ +0.00155 (+19.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bistroo 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00102 (+12.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bistroo (BIST) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bistroo hinnaajaloo lehte.

Mis on Bistroo (BIST)

Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior.

Bistroo on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bistroo investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BIST panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bistroo kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bistroo ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bistroo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bistroo (BIST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bistroo (BIST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bistroo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bistroo hinna ennustust kohe!

Bistroo (BIST) tokenoomika

Bistroo (BIST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bistroo (BIST) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bistroo osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bistroo osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BIST kohalike valuutade suhtes

1 Bistroo(BIST)/VND
250.5188
1 Bistroo(BIST)/AUD
A$0.0145656
1 Bistroo(BIST)/GBP
0.0069496
1 Bistroo(BIST)/EUR
0.008092
1 Bistroo(BIST)/USD
$0.00952
1 Bistroo(BIST)/MYR
RM0.0400792
1 Bistroo(BIST)/TRY
0.388892
1 Bistroo(BIST)/JPY
¥1.39944
1 Bistroo(BIST)/ARS
ARS$12.3315416
1 Bistroo(BIST)/RUB
0.7580776
1 Bistroo(BIST)/INR
0.8330952
1 Bistroo(BIST)/IDR
Rp153.5483656
1 Bistroo(BIST)/KRW
13.2221376
1 Bistroo(BIST)/PHP
0.538356
1 Bistroo(BIST)/EGP
￡E.0.4589592
1 Bistroo(BIST)/BRL
R$0.051408
1 Bistroo(BIST)/CAD
C$0.0131376
1 Bistroo(BIST)/BDT
1.1561088
1 Bistroo(BIST)/NGN
14.6012048
1 Bistroo(BIST)/UAH
0.3923192
1 Bistroo(BIST)/VES
Bs1.2852
1 Bistroo(BIST)/CLP
$9.17728
1 Bistroo(BIST)/PKR
Rs2.6968256
1 Bistroo(BIST)/KZT
5.1542232
1 Bistroo(BIST)/THB
฿0.3080672
1 Bistroo(BIST)/TWD
NT$0.2858856
1 Bistroo(BIST)/AED
د.إ0.0349384
1 Bistroo(BIST)/CHF
Fr0.007616
1 Bistroo(BIST)/HKD
HK$0.0744464
1 Bistroo(BIST)/AMD
֏3.6391152
1 Bistroo(BIST)/MAD
.د.م0.0855848
1 Bistroo(BIST)/MXN
$0.1783096
1 Bistroo(BIST)/PLN
0.0345576
1 Bistroo(BIST)/RON
лв0.0411264
1 Bistroo(BIST)/SEK
kr0.0908208
1 Bistroo(BIST)/BGN
лв0.0158984
1 Bistroo(BIST)/HUF
Ft3.2118576
1 Bistroo(BIST)/CZK
0.1990632
1 Bistroo(BIST)/KWD
د.ك0.0029036
1 Bistroo(BIST)/ILS
0.0320824
1 Bistroo(BIST)/NOK
kr0.0967232
1 Bistroo(BIST)/NZD
$0.0159936

Bistroo ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bistroo võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Bistroo ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bistroo kohta

Kui palju on Bistroo (BIST) tänapäeval väärt?
Reaalajas BIST hind USD on 0.00952 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BIST/USD hind?
Praegune hind BIST/USD on $ 0.00952. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bistroo turukapitalisatsioon?
BIST turukapitalisatsioon on $ 546.47K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BIST ringlev varu?
BIST ringlev varu on 57.40M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIST (ATH) hind?
BIST saavutab ATH hinna summas 0.36994173 USD.
Mis oli kõigi aegade BIST madalaim (ATL) hind?
BIST nägi ATL hinda summas 0.006156623433934821 USD.
Milline on BIST kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BIST kauplemismaht on $ 99.82K USD.
Kas BIST sel aastal kõrgemale ka suundub?
BIST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIST hinna ennustust.
2025-08-18 04:39:08 (UTC+8)

Bistroo (BIST) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

