Biometric Financial (BIOFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Biometric Financial (BIOFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Biometric Financial (BIOFI) teave The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters. Ametlik veebisait: https://biometricfinancial.org/home/ Valge raamat: https://biometricfinancial.org/paper/BioFi%20Whitepaper%2003-13-2023.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x11A31b833d43853f8869C9EEc17F60e3B4d2a753 Ostke BIOFI kohe!

Biometric Financial (BIOFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Biometric Financial (BIOFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 759.77K $ 759.77K $ 759.77K Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 3.91B $ 3.91B $ 3.91B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.031 $ 0.031 $ 0.031 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000068186806932818 $ 0.000068186806932818 $ 0.000068186806932818 Praegune hind: $ 0.0001941 $ 0.0001941 $ 0.0001941 Lisateave Biometric Financial (BIOFI) hinna kohta

Biometric Financial (BIOFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Biometric Financial (BIOFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BIOFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BIOFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BIOFI tokeni tokenoomikat, avastage BIOFI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BIOFI Kas olete huvitatud Biometric Financial (BIOFI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BIOFI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BIOFI MEXC-ist osta!

Biometric Financial (BIOFI) hinna ajalugu BIOFI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BIOFI hinna ajalugu kohe!

BIOFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BIOFI võiks suunduda? Meie BIOFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BIOFI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!