Biometric Financial (BIOFI) reaalajas hind on $ 0.0002422. Viimase 24 tunni jooksul BIOFI kaubeldud madalaim $ 0.000237 ja kõrgeim $ 0.0002543 näitab aktiivset turu volatiivsust. BIOFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.030337844902959543 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000068186806932818.
Lüliajalise tootluse osas on BIOFI muutunud +0.53% viimase tunni jooksul, -2.22% 24 tunni vältel -15.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Biometric Financial (BIOFI) – turuteave
No.2137
$ 948.05K
$ 948.05K$ 948.05K
$ 59.70K
$ 59.70K$ 59.70K
$ 2.42M
$ 2.42M$ 2.42M
3.91B
3.91B 3.91B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
39.14%
BSC
Biometric Financial praegune turukapitalisatsioon on $ 948.05K$ 59.70K 24 tunnise kauplemismahuga. BIOFI ringlev varu on 3.91B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.42M.
Biometric Financial (BIOFI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Biometric Financial tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000005494
-2.22%
30 päeva
$ +0.000157
+184.27%
60 päeva
$ +0.0001068
+78.87%
90 päeva
$ +0.0000565
+30.42%
Biometric Financial Hinnamuutus täna
Täna registreeris BIOFI muutuse $ -0.000005494 (-2.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Biometric Financial 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000157 (+184.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Biometric Financial 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BIOFI $ +0.0001068 (+78.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Biometric Financial 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000565 (+30.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Biometric Financial (BIOFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters.
Biometric Financial on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Biometric Financial investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BIOFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Biometric Financial kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Biometric Financial ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Biometric Financial hinna ennustus (USD)
Kui palju on Biometric Financial (BIOFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Biometric Financial (BIOFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Biometric Financial nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Biometric Financial (BIOFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIOFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Biometric Financial (BIOFI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Biometric Financial osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Biometric Financial osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.