Biometric Financial logo

Biometric Financial hind(BIOFI)

1 BIOFI/USD reaalajas hind:

$0.000242
$0.000242$0.000242
-2.22%1D
USD
Biometric Financial (BIOFI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:27:53 (UTC+8)

Biometric Financial (BIOFI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000237
$ 0.000237$ 0.000237
24 h madal
$ 0.0002543
$ 0.0002543$ 0.0002543
24 h kõrge

$ 0.000237
$ 0.000237$ 0.000237

$ 0.0002543
$ 0.0002543$ 0.0002543

$ 0.030337844902959543
$ 0.030337844902959543$ 0.030337844902959543

$ 0.000068186806932818
$ 0.000068186806932818$ 0.000068186806932818

+0.53%

-2.22%

-15.14%

-15.14%

Biometric Financial (BIOFI) reaalajas hind on $ 0.0002422. Viimase 24 tunni jooksul BIOFI kaubeldud madalaim $ 0.000237 ja kõrgeim $ 0.0002543 näitab aktiivset turu volatiivsust. BIOFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.030337844902959543 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000068186806932818.

Lüliajalise tootluse osas on BIOFI muutunud +0.53% viimase tunni jooksul, -2.22% 24 tunni vältel -15.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Biometric Financial (BIOFI) – turuteave

No.2137

$ 948.05K
$ 948.05K$ 948.05K

$ 59.70K
$ 59.70K$ 59.70K

$ 2.42M
$ 2.42M$ 2.42M

3.91B
3.91B 3.91B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

39.14%

BSC

Biometric Financial praegune turukapitalisatsioon on $ 948.05K $ 59.70K 24 tunnise kauplemismahuga. BIOFI ringlev varu on 3.91B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.42M.

Biometric Financial (BIOFI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Biometric Financial tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000005494-2.22%
30 päeva$ +0.000157+184.27%
60 päeva$ +0.0001068+78.87%
90 päeva$ +0.0000565+30.42%
Biometric Financial Hinnamuutus täna

Täna registreeris BIOFI muutuse $ -0.000005494 (-2.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Biometric Financial 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000157 (+184.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Biometric Financial 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BIOFI $ +0.0001068 (+78.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Biometric Financial 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000565 (+30.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Biometric Financial (BIOFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Biometric Financial hinnaajaloo lehte.

Mis on Biometric Financial (BIOFI)

The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters.

Biometric Financial on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Biometric Financial investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BIOFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Biometric Financial kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Biometric Financial ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Biometric Financial hinna ennustus (USD)

Kui palju on Biometric Financial (BIOFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Biometric Financial (BIOFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Biometric Financial nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Biometric Financial hinna ennustust kohe!

Biometric Financial (BIOFI) tokenoomika

Biometric Financial (BIOFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIOFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Biometric Financial (BIOFI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Biometric Financial osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Biometric Financial osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BIOFI kohalike valuutade suhtes

1 Biometric Financial(BIOFI)/VND
6.373493
1 Biometric Financial(BIOFI)/AUD
A$0.000368144
1 Biometric Financial(BIOFI)/GBP
0.000176806
1 Biometric Financial(BIOFI)/EUR
0.00020587
1 Biometric Financial(BIOFI)/USD
$0.0002422
1 Biometric Financial(BIOFI)/MYR
RM0.001019662
1 Biometric Financial(BIOFI)/TRY
0.009879338
1 Biometric Financial(BIOFI)/JPY
¥0.0356034
1 Biometric Financial(BIOFI)/ARS
ARS$0.314135822
1 Biometric Financial(BIOFI)/RUB
0.019320294
1 Biometric Financial(BIOFI)/INR
0.021194922
1 Biometric Financial(BIOFI)/IDR
Rp3.906451066
1 Biometric Financial(BIOFI)/KRW
0.336386736
1 Biometric Financial(BIOFI)/PHP
0.01369641
1 Biometric Financial(BIOFI)/EGP
￡E.0.011695838
1 Biometric Financial(BIOFI)/BRL
R$0.00130788
1 Biometric Financial(BIOFI)/CAD
C$0.000334236
1 Biometric Financial(BIOFI)/BDT
0.029412768
1 Biometric Financial(BIOFI)/NGN
0.371471828
1 Biometric Financial(BIOFI)/UAH
0.009981062
1 Biometric Financial(BIOFI)/VES
Bs0.032697
1 Biometric Financial(BIOFI)/CLP
$0.2334808
1 Biometric Financial(BIOFI)/PKR
Rs0.068610416
1 Biometric Financial(BIOFI)/KZT
0.131129502
1 Biometric Financial(BIOFI)/THB
฿0.007849702
1 Biometric Financial(BIOFI)/TWD
NT$0.007273266
1 Biometric Financial(BIOFI)/AED
د.إ0.000888874
1 Biometric Financial(BIOFI)/CHF
Fr0.00019376
1 Biometric Financial(BIOFI)/HKD
HK$0.001894004
1 Biometric Financial(BIOFI)/AMD
֏0.092583372
1 Biometric Financial(BIOFI)/MAD
.د.م0.002177378
1 Biometric Financial(BIOFI)/MXN
$0.004536406
1 Biometric Financial(BIOFI)/PLN
0.000881608
1 Biometric Financial(BIOFI)/RON
лв0.001046304
1 Biometric Financial(BIOFI)/SEK
kr0.002310588
1 Biometric Financial(BIOFI)/BGN
лв0.000404474
1 Biometric Financial(BIOFI)/HUF
Ft0.08185149
1 Biometric Financial(BIOFI)/CZK
0.005071668
1 Biometric Financial(BIOFI)/KWD
د.ك0.000073871
1 Biometric Financial(BIOFI)/ILS
0.000816214
1 Biometric Financial(BIOFI)/NOK
kr0.002463174
1 Biometric Financial(BIOFI)/NZD
$0.000406896

Biometric Financial ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Biometric Financial võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Biometric Financial ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Biometric Financial kohta

Kui palju on Biometric Financial (BIOFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas BIOFI hind USD on 0.0002422 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BIOFI/USD hind?
Praegune hind BIOFI/USD on $ 0.0002422. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Biometric Financial turukapitalisatsioon?
BIOFI turukapitalisatsioon on $ 948.05K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BIOFI ringlev varu?
BIOFI ringlev varu on 3.91B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIOFI (ATH) hind?
BIOFI saavutab ATH hinna summas 0.030337844902959543 USD.
Mis oli kõigi aegade BIOFI madalaim (ATL) hind?
BIOFI nägi ATL hinda summas 0.000068186806932818 USD.
Milline on BIOFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BIOFI kauplemismaht on $ 59.70K USD.
Kas BIOFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
BIOFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIOFI hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:27:53 (UTC+8)

