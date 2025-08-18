BILLY (BILLY) reaalajas hind on $ 0.004683. Viimase 24 tunni jooksul BILLY kaubeldud madalaim $ 0.00448 ja kõrgeim $ 0.004688 näitab aktiivset turu volatiivsust. BILLYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2328517050585467 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001645490197145117.
Lüliajalise tootluse osas on BILLY muutunud +0.68% viimase tunni jooksul, +0.73% 24 tunni vältel -3.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BILLY (BILLY) – turuteave
No.1498
$ 4.38M
$ 55.23K
$ 4.68M
936.14M
1,000,000,000
982,930,293
93.61%
SOL
BILLY praegune turukapitalisatsioon on $ 4.38M$ 55.23K 24 tunnise kauplemismahuga. BILLY ringlev varu on 936.14M, mille koguvaru on 982930293. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.68M.
BILLY (BILLY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BILLY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00003395
+0.73%
30 päeva
$ -0.001121
-19.32%
60 päeva
$ -0.001691
-26.53%
90 päeva
$ -0.000689
-12.83%
BILLY Hinnamuutus täna
Täna registreeris BILLY muutuse $ +0.00003395 (+0.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BILLY 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001121 (-19.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BILLY 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BILLY $ -0.001691 (-26.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BILLY 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000689 (-12.83%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BILLY (BILLY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
BILLY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BILLY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BILLY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BILLY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BILLY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BILLY hinna ennustus (USD)
Kui palju on BILLY (BILLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BILLY (BILLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BILLY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BILLY (BILLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BILLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BILLY (BILLY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BILLY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BILLY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.