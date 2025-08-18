Rohkem infot BILLY

BILLY (BILLY) reaalajas hinnagraafik
BILLY (BILLY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00448
$ 0.00448$ 0.00448
24 h madal
$ 0.004688
$ 0.004688$ 0.004688
24 h kõrge

$ 0.00448
$ 0.00448$ 0.00448

$ 0.004688
$ 0.004688$ 0.004688

$ 0.2328517050585467
$ 0.2328517050585467$ 0.2328517050585467

$ 0.001645490197145117
$ 0.001645490197145117$ 0.001645490197145117

+0.68%

+0.73%

-3.05%

-3.05%

BILLY (BILLY) reaalajas hind on $ 0.004683. Viimase 24 tunni jooksul BILLY kaubeldud madalaim $ 0.00448 ja kõrgeim $ 0.004688 näitab aktiivset turu volatiivsust. BILLYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2328517050585467 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001645490197145117.

Lüliajalise tootluse osas on BILLY muutunud +0.68% viimase tunni jooksul, +0.73% 24 tunni vältel -3.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BILLY (BILLY) – turuteave

No.1498

$ 4.38M
$ 4.38M$ 4.38M

$ 55.23K
$ 55.23K$ 55.23K

$ 4.68M
$ 4.68M$ 4.68M

936.14M
936.14M 936.14M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

982,930,293
982,930,293 982,930,293

93.61%

SOL

BILLY praegune turukapitalisatsioon on $ 4.38M $ 55.23K 24 tunnise kauplemismahuga. BILLY ringlev varu on 936.14M, mille koguvaru on 982930293. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.68M.

BILLY (BILLY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BILLY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00003395+0.73%
30 päeva$ -0.001121-19.32%
60 päeva$ -0.001691-26.53%
90 päeva$ -0.000689-12.83%
BILLY Hinnamuutus täna

Täna registreeris BILLY muutuse $ +0.00003395 (+0.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BILLY 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001121 (-19.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BILLY 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BILLY $ -0.001691 (-26.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BILLY 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000689 (-12.83%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BILLY (BILLY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BILLY hinnaajaloo lehte.

Mis on BILLY (BILLY)

BILLY is a meme coin on the Solana chain.

BILLY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BILLY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BILLY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BILLY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BILLY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BILLY hinna ennustus (USD)

Kui palju on BILLY (BILLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BILLY (BILLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BILLY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BILLY hinna ennustust kohe!

BILLY (BILLY) tokenoomika

BILLY (BILLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BILLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BILLY (BILLY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BILLY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BILLY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BILLY kohalike valuutade suhtes

BILLY ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BILLY võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse BILLY ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BILLY kohta

Kui palju on BILLY (BILLY) tänapäeval väärt?
Reaalajas BILLY hind USD on 0.004683 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BILLY/USD hind?
Praegune hind BILLY/USD on $ 0.004683. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BILLY turukapitalisatsioon?
BILLY turukapitalisatsioon on $ 4.38M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BILLY ringlev varu?
BILLY ringlev varu on 936.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BILLY (ATH) hind?
BILLY saavutab ATH hinna summas 0.2328517050585467 USD.
Mis oli kõigi aegade BILLY madalaim (ATL) hind?
BILLY nägi ATL hinda summas 0.001645490197145117 USD.
Milline on BILLY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BILLY kauplemismaht on $ 55.23K USD.
Kas BILLY sel aastal kõrgemale ka suundub?
BILLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BILLY hinna ennustust.
BILLY (BILLY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

