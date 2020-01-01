BICONOMY (BICO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BICONOMY (BICO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BICONOMY (BICO) teave BICO are solving for the makers and players of WEB 3.0. BICO mission is to simplify the future of transactions, ensuring that decentralisation is truly accessible to all. Ametlik veebisait: https://biconomy.io Valge raamat: https://docs.biconomy.io Plokiahela Explorer: https://etherscan.com/token/0xf17e65822b568b3903685a7c9f496cf7656cc6c2 Ostke BICO kohe!

BICONOMY (BICO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BICONOMY (BICO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 101.81M $ 101.81M $ 101.81M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 974.74M $ 974.74M $ 974.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 104.45M $ 104.45M $ 104.45M Kõigi aegade kõrgeim: $ 15.17 $ 15.17 $ 15.17 Kõigi aegade madalaim: $ 0.07711696572097328 $ 0.07711696572097328 $ 0.07711696572097328 Praegune hind: $ 0.10445 $ 0.10445 $ 0.10445 Lisateave BICONOMY (BICO) hinna kohta

BICONOMY (BICO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BICONOMY (BICO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BICO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BICO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BICO tokeni tokenoomikat, avastage BICO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BICO Kas olete huvitatud BICONOMY (BICO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BICO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BICO MEXC-ist osta!

BICONOMY (BICO) hinna ajalugu BICO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BICO hinna ajalugu kohe!

BICO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BICO võiks suunduda? Meie BICO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BICO tokeni hinna ennustust kohe!

