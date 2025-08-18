Rohkem infot BICO

BICONOMY logo

BICONOMY hind(BICO)

1 BICO/USD reaalajas hind:

$0.10986
$0.10986
-1.71%1D
USD
BICONOMY (BICO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:17:56 (UTC+8)

BICONOMY (BICO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.10817
$ 0.10817
24 h madal
$ 0.11197
$ 0.11197
24 h kõrge

$ 0.10817
$ 0.10817

$ 0.11197
$ 0.11197

$ 21.871587443115022
$ 21.871587443115022

$ 0.07711696572097328
$ 0.07711696572097328

+0.23%

-1.71%

-9.77%

-9.77%

BICONOMY (BICO) reaalajas hind on $ 0.10986. Viimase 24 tunni jooksul BICO kaubeldud madalaim $ 0.10817 ja kõrgeim $ 0.11197 näitab aktiivset turu volatiivsust. BICOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 21.871587443115022 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07711696572097328.

Lüliajalise tootluse osas on BICO muutunud +0.23% viimase tunni jooksul, -1.71% 24 tunni vältel -9.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BICONOMY (BICO) – turuteave

No.362

$ 107.00M
$ 107.00M

$ 400.61K
$ 400.61K

$ 109.86M
$ 109.86M

973.99M
973.99M

1,000,000,000
1,000,000,000

ETH

BICONOMY praegune turukapitalisatsioon on $ 107.00M $ 400.61K 24 tunnise kauplemismahuga. BICO ringlev varu on 973.99M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

BICONOMY (BICO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BICONOMY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0019113-1.71%
30 päeva$ -0.00267-2.38%
60 päeva$ +0.01844+20.17%
90 päeva$ -0.01189-9.77%
BICONOMY Hinnamuutus täna

Täna registreeris BICO muutuse $ -0.0019113 (-1.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BICONOMY 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00267 (-2.38%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BICONOMY 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BICO $ +0.01844 (+20.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BICONOMY 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01189 (-9.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BICONOMY (BICO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BICONOMY hinnaajaloo lehte.

Mis on BICONOMY (BICO)

BICO are solving for the makers and players of WEB 3.0. BICO mission is to simplify the future of transactions, ensuring that decentralisation is truly accessible to all.

BICONOMY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BICONOMY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BICO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BICONOMY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BICONOMY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BICONOMY hinna ennustus (USD)

Kui palju on BICONOMY (BICO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BICONOMY (BICO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BICONOMY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BICONOMY hinna ennustust kohe!

BICONOMY (BICO) tokenoomika

BICONOMY (BICO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BICO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BICONOMY (BICO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BICONOMY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BICONOMY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BICO kohalike valuutade suhtes

1 BICONOMY(BICO)/VND
2,890.9659
1 BICONOMY(BICO)/AUD
A$0.1669872
1 BICONOMY(BICO)/GBP
0.0801978
1 BICONOMY(BICO)/EUR
0.093381
1 BICONOMY(BICO)/USD
$0.10986
1 BICONOMY(BICO)/MYR
RM0.4625106
1 BICONOMY(BICO)/TRY
4.4811894
1 BICONOMY(BICO)/JPY
¥16.14942
1 BICONOMY(BICO)/ARS
ARS$142.4895186
1 BICONOMY(BICO)/RUB
8.7569406
1 BICONOMY(BICO)/INR
9.6138486
1 BICONOMY(BICO)/IDR
Rp1,771.9352358
1 BICONOMY(BICO)/KRW
152.5823568
1 BICONOMY(BICO)/PHP
6.212583
1 BICONOMY(BICO)/EGP
￡E.5.3018436
1 BICONOMY(BICO)/BRL
R$0.593244
1 BICONOMY(BICO)/CAD
C$0.1516068
1 BICONOMY(BICO)/BDT
13.3413984
1 BICONOMY(BICO)/NGN
168.4966764
1 BICONOMY(BICO)/UAH
4.5273306
1 BICONOMY(BICO)/VES
Bs14.8311
1 BICONOMY(BICO)/CLP
$105.90504
1 BICONOMY(BICO)/PKR
Rs31.1211408
1 BICONOMY(BICO)/KZT
59.4793026
1 BICONOMY(BICO)/THB
฿3.548478
1 BICONOMY(BICO)/TWD
NT$3.2990958
1 BICONOMY(BICO)/AED
د.إ0.4031862
1 BICONOMY(BICO)/CHF
Fr0.087888
1 BICONOMY(BICO)/HKD
HK$0.8591052
1 BICONOMY(BICO)/AMD
֏41.9950836
1 BICONOMY(BICO)/MAD
.د.م0.9876414
1 BICONOMY(BICO)/MXN
$2.0730582
1 BICONOMY(BICO)/PLN
0.3998904
1 BICONOMY(BICO)/RON
лв0.4745952
1 BICONOMY(BICO)/SEK
kr1.049163
1 BICONOMY(BICO)/BGN
лв0.1834662
1 BICONOMY(BICO)/HUF
Ft37.088736
1 BICONOMY(BICO)/CZK
2.296074
1 BICONOMY(BICO)/KWD
د.ك0.0335073
1 BICONOMY(BICO)/ILS
0.3702282
1 BICONOMY(BICO)/NOK
kr1.1194734
1 BICONOMY(BICO)/NZD
$0.1845648

BICONOMY ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BICONOMY võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse BICONOMY ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BICONOMY kohta

Kui palju on BICONOMY (BICO) tänapäeval väärt?
Reaalajas BICO hind USD on 0.10986 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BICO/USD hind?
Praegune hind BICO/USD on $ 0.10986. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BICONOMY turukapitalisatsioon?
BICO turukapitalisatsioon on $ 107.00M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BICO ringlev varu?
BICO ringlev varu on 973.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BICO (ATH) hind?
BICO saavutab ATH hinna summas 21.871587443115022 USD.
Mis oli kõigi aegade BICO madalaim (ATL) hind?
BICO nägi ATL hinda summas 0.07711696572097328 USD.
Milline on BICO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BICO kauplemismaht on $ 400.61K USD.
Kas BICO sel aastal kõrgemale ka suundub?
BICO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BICO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:17:56 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.10986
