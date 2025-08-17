Rohkem infot BICITY

2025-08-17

BICITY AI PROJECTS (BICITY) hinna teave (USD)

BICITY AI PROJECTS (BICITY) reaalajas hind on $ 0.0003866. Viimase 24 tunni jooksul BICITY kaubeldud madalaim $ 0.000384 ja kõrgeim $ 0.000401 näitab aktiivset turu volatiivsust. BICITYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9658122894174352 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000365535886689416.

Lüliajalise tootluse osas on BICITY muutunud -1.61% viimase tunni jooksul, -1.25% 24 tunni vältel +2.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BICITY AI PROJECTS praegune turukapitalisatsioon on $ 1.61M $ 25.58K 24 tunnise kauplemismahuga. BICITY ringlev varu on 4.17B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.87M.

BICITY AI PROJECTS (BICITY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BICITY AI PROJECTS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000004895-1.25%
30 päeva$ -0.0000204-5.02%
60 päeva$ -0.0001784-31.58%
90 päeva$ -0.0002734-41.43%
BICITY AI PROJECTS Hinnamuutus täna

Täna registreeris BICITY muutuse $ -0.000004895 (-1.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BICITY AI PROJECTS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000204 (-5.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BICITY AI PROJECTS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BICITY $ -0.0001784 (-31.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BICITY AI PROJECTS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0002734 (-41.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BICITY AI PROJECTS (BICITY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BICITY AI PROJECTS hinnaajaloo lehte.

Mis on BICITY AI PROJECTS (BICITY)

BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology.

BICITY AI PROJECTS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BICITY AI PROJECTS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BICITY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BICITY AI PROJECTS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BICITY AI PROJECTS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BICITY AI PROJECTS hinna ennustus (USD)

Kui palju on BICITY AI PROJECTS (BICITY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BICITY AI PROJECTS (BICITY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BICITY AI PROJECTS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BICITY AI PROJECTS hinna ennustust kohe!

BICITY AI PROJECTS (BICITY) tokenoomika

BICITY AI PROJECTS (BICITY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BICITY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BICITY AI PROJECTS (BICITY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BICITY AI PROJECTS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BICITY AI PROJECTS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BICITY kohalike valuutade suhtes

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BICITY AI PROJECTS kohta

Kui palju on BICITY AI PROJECTS (BICITY) tänapäeval väärt?
Reaalajas BICITY hind USD on 0.0003866 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BICITY/USD hind?
Praegune hind BICITY/USD on $ 0.0003866. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BICITY AI PROJECTS turukapitalisatsioon?
BICITY turukapitalisatsioon on $ 1.61M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BICITY ringlev varu?
BICITY ringlev varu on 4.17B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BICITY (ATH) hind?
BICITY saavutab ATH hinna summas 0.9658122894174352 USD.
Mis oli kõigi aegade BICITY madalaim (ATL) hind?
BICITY nägi ATL hinda summas 0.000365535886689416 USD.
Milline on BICITY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BICITY kauplemismaht on $ 25.58K USD.
Kas BICITY sel aastal kõrgemale ka suundub?
BICITY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BICITY hinna ennustust.
2025-08-17

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul" ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

