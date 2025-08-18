Bitget Token (BGB) reaalajas hind on $ 4.69503. Viimase 24 tunni jooksul BGB kaubeldud madalaim $ 4.59735 ja kõrgeim $ 4.739 näitab aktiivset turu volatiivsust. BGBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.48508718732009 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05835925.
Lüliajalise tootluse osas on BGB muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, -0.52% 24 tunni vältel +5.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bitget Token (BGB) – turuteave
Bitget Token praegune turukapitalisatsioon on $ 5.35B$ 223.64K 24 tunnise kauplemismahuga. BGB ringlev varu on 1.14B, mille koguvaru on 1139992036.1. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.35B.
Bitget Token (BGB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bitget Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0245348
-0.52%
30 päeva
$ -0.23301
-4.73%
60 päeva
$ +0.4431
+10.42%
90 päeva
$ -0.45404
-8.82%
Bitget Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris BGB muutuse $ -0.0245348 (-0.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bitget Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.23301 (-4.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bitget Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BGB $ +0.4431 (+10.42%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bitget Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.45404 (-8.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Bitget Token (BGB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem.
The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.
Bitget Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bitget Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BGB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Bitget Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bitget Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Bitget Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Bitget Token (BGB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bitget Token (BGB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bitget Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Bitget Token (BGB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BGB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Bitget Token (BGB) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Bitget Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bitget Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.