Rohkem infot BGB

BGB Hinnainfo

BGB Valge raamat

BGB Ametlik veebisait

BGB Tokenoomika

BGB Hinnaprognoos

BGB Ajalugu

BGB – ostujuhend

BGB-usaldusraha valuutakonverter

BGB Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Bitget Token logo

Bitget Token hind(BGB)

1 BGB/USD reaalajas hind:

$4.69369
$4.69369$4.69369
-0.52%1D
USD
Bitget Token (BGB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:17:50 (UTC+8)

Bitget Token (BGB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4.59735
$ 4.59735$ 4.59735
24 h madal
$ 4.739
$ 4.739$ 4.739
24 h kõrge

$ 4.59735
$ 4.59735$ 4.59735

$ 4.739
$ 4.739$ 4.739

$ 8.48508718732009
$ 8.48508718732009$ 8.48508718732009

$ 0.05835925
$ 0.05835925$ 0.05835925

-0.03%

-0.52%

+5.54%

+5.54%

Bitget Token (BGB) reaalajas hind on $ 4.69503. Viimase 24 tunni jooksul BGB kaubeldud madalaim $ 4.59735 ja kõrgeim $ 4.739 näitab aktiivset turu volatiivsust. BGBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.48508718732009 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05835925.

Lüliajalise tootluse osas on BGB muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, -0.52% 24 tunni vältel +5.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bitget Token (BGB) – turuteave

No.26

$ 5.35B
$ 5.35B$ 5.35B

$ 223.64K
$ 223.64K$ 223.64K

$ 5.35B
$ 5.35B$ 5.35B

1.14B
1.14B 1.14B

1,139,992,036.1
1,139,992,036.1 1,139,992,036.1

1,139,992,036.1
1,139,992,036.1 1,139,992,036.1

99.99%

0.13%

ETH

Bitget Token praegune turukapitalisatsioon on $ 5.35B $ 223.64K 24 tunnise kauplemismahuga. BGB ringlev varu on 1.14B, mille koguvaru on 1139992036.1. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.35B.

Bitget Token (BGB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bitget Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0245348-0.52%
30 päeva$ -0.23301-4.73%
60 päeva$ +0.4431+10.42%
90 päeva$ -0.45404-8.82%
Bitget Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris BGB muutuse $ -0.0245348 (-0.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bitget Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.23301 (-4.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bitget Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BGB $ +0.4431 (+10.42%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bitget Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.45404 (-8.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bitget Token (BGB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bitget Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Bitget Token (BGB)

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

Bitget Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bitget Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BGB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bitget Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bitget Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bitget Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bitget Token (BGB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bitget Token (BGB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bitget Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bitget Token hinna ennustust kohe!

Bitget Token (BGB) tokenoomika

Bitget Token (BGB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BGB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bitget Token (BGB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bitget Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bitget Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BGB kohalike valuutade suhtes

1 Bitget Token(BGB)/VND
123,549.71445
1 Bitget Token(BGB)/AUD
A$7.1364456
1 Bitget Token(BGB)/GBP
3.4273719
1 Bitget Token(BGB)/EUR
3.9907755
1 Bitget Token(BGB)/USD
$4.69503
1 Bitget Token(BGB)/MYR
RM19.7660763
1 Bitget Token(BGB)/TRY
191.5102737
1 Bitget Token(BGB)/JPY
¥690.16941
1 Bitget Token(BGB)/ARS
ARS$6,089.5008603
1 Bitget Token(BGB)/RUB
374.2408413
1 Bitget Token(BGB)/INR
410.8620753
1 Bitget Token(BGB)/IDR
Rp75,726.2797209
1 Bitget Token(BGB)/KRW
6,520.8332664
1 Bitget Token(BGB)/PHP
265.5039465
1 Bitget Token(BGB)/EGP
￡E.226.5821478
1 Bitget Token(BGB)/BRL
R$25.353162
1 Bitget Token(BGB)/CAD
C$6.4791414
1 Bitget Token(BGB)/BDT
570.1644432
1 Bitget Token(BGB)/NGN
7,200.9553122
1 Bitget Token(BGB)/UAH
193.4821863
1 Bitget Token(BGB)/VES
Bs633.82905
1 Bitget Token(BGB)/CLP
$4,526.00892
1 Bitget Token(BGB)/PKR
Rs1,330.0080984
1 Bitget Token(BGB)/KZT
2,541.9361923
1 Bitget Token(BGB)/THB
฿151.649469
1 Bitget Token(BGB)/TWD
NT$140.9917509
1 Bitget Token(BGB)/AED
د.إ17.2307601
1 Bitget Token(BGB)/CHF
Fr3.756024
1 Bitget Token(BGB)/HKD
HK$36.7151346
1 Bitget Token(BGB)/AMD
֏1,794.7221678
1 Bitget Token(BGB)/MAD
.د.م42.2083197
1 Bitget Token(BGB)/MXN
$88.5952161
1 Bitget Token(BGB)/PLN
17.0899092
1 Bitget Token(BGB)/RON
лв20.2825296
1 Bitget Token(BGB)/SEK
kr44.8375365
1 Bitget Token(BGB)/BGN
лв7.8407001
1 Bitget Token(BGB)/HUF
Ft1,585.042128
1 Bitget Token(BGB)/CZK
98.126127
1 Bitget Token(BGB)/KWD
د.ك1.43198415
1 Bitget Token(BGB)/ILS
15.8222511
1 Bitget Token(BGB)/NOK
kr47.8423557
1 Bitget Token(BGB)/NZD
$7.8876504

Bitget Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bitget Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Bitget Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bitget Token kohta

Kui palju on Bitget Token (BGB) tänapäeval väärt?
Reaalajas BGB hind USD on 4.69503 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BGB/USD hind?
Praegune hind BGB/USD on $ 4.69503. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bitget Token turukapitalisatsioon?
BGB turukapitalisatsioon on $ 5.35B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BGB ringlev varu?
BGB ringlev varu on 1.14B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BGB (ATH) hind?
BGB saavutab ATH hinna summas 8.48508718732009 USD.
Mis oli kõigi aegade BGB madalaim (ATL) hind?
BGB nägi ATL hinda summas 0.05835925 USD.
Milline on BGB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BGB kauplemismaht on $ 223.64K USD.
Kas BGB sel aastal kõrgemale ka suundub?
BGB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BGB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:17:50 (UTC+8)

Bitget Token (BGB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BGB/USD kalkulaator

Summa

BGB
BGB
USD
USD

1 BGB = 4.69503 USD

Kauplemine: BGB

BGBUSDT
$4.69369
$4.69369$4.69369
-0.52%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu