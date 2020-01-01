BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) teave BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles. Ametlik veebisait: https://bossfighters.game/ Valge raamat: https://wiki.bossfighters.game/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x9B784F7Fd6C888463666eb2c05AA6E61628E06B2 Ostke BFTOKEN kohe!

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 190.00K $ 190.00K $ 190.00K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 98.14M $ 98.14M $ 98.14M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000544858445927759 $ 0.000544858445927759 $ 0.000544858445927759 Praegune hind: $ 0.0019361 $ 0.0019361 $ 0.0019361 Lisateave BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) hinna kohta

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BFTOKEN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BFTOKEN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BFTOKEN tokeni tokenoomikat, avastage BFTOKEN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BFTOKEN Kas olete huvitatud BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BFTOKEN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BFTOKEN MEXC-ist osta!

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) hinna ajalugu BFTOKEN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BFTOKEN hinna ajalugu kohe!

BFTOKEN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BFTOKEN võiks suunduda? Meie BFTOKEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BFTOKEN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!