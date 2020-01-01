BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) teave

BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

Ametlik veebisait:
https://bossfighters.game/
Valge raamat:
https://wiki.bossfighters.game/
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/address/0x9B784F7Fd6C888463666eb2c05AA6E61628E06B2

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 190.00K

Koguvaru:
$ 1.00B

Ringlev varu:
$ 98.14M

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.94M

Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.085

Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000544858445927759

Praegune hind:
$ 0.0019361


BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate BFTOKEN tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

BFTOKEN tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate BFTOKEN tokeni tokenoomikat, avastage BFTOKEN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BFTOKEN

Kas olete huvitatud BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BFTOKEN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) hinna ajalugu

BFTOKEN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

BFTOKEN – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu BFTOKEN võiks suunduda? Meie BFTOKEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.