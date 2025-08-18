BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) reaalajas hind on $ 0.0016916. Viimase 24 tunni jooksul BFTOKEN kaubeldud madalaim $ 0.0016085 ja kõrgeim $ 0.0018401 näitab aktiivset turu volatiivsust. BFTOKENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08334376693291244 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000544858445927759.
Lüliajalise tootluse osas on BFTOKEN muutunud -0.46% viimase tunni jooksul, -5.17% 24 tunni vältel +20.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) – turuteave
BOSS FIGHTERS praegune turukapitalisatsioon on $ 165.79K$ 56.21K 24 tunnise kauplemismahuga. BFTOKEN ringlev varu on 98.01M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.69M.
BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BOSS FIGHTERS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000092229
-5.17%
30 päeva
$ -0.0024234
-58.90%
60 päeva
$ -0.0057874
-77.39%
90 päeva
$ -0.0259084
-93.88%
BOSS FIGHTERS Hinnamuutus täna
Täna registreeris BFTOKEN muutuse $ -0.000092229 (-5.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BOSS FIGHTERS 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0024234 (-58.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BOSS FIGHTERS 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BFTOKEN $ -0.0057874 (-77.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BOSS FIGHTERS 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0259084 (-93.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.
BOSS FIGHTERS hinna ennustus (USD)
Kui palju on BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BOSS FIGHTERS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BFTOKEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
