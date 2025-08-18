Rohkem infot BFTOKEN

BOSS FIGHTERS logo

BOSS FIGHTERS hind(BFTOKEN)

1 BFTOKEN/USD reaalajas hind:

-5.17%1D
USD
BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:38:54 (UTC+8)

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.46%

-5.17%

+20.41%

+20.41%

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) reaalajas hind on $ 0.0016916. Viimase 24 tunni jooksul BFTOKEN kaubeldud madalaim $ 0.0016085 ja kõrgeim $ 0.0018401 näitab aktiivset turu volatiivsust. BFTOKENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08334376693291244 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000544858445927759.

Lüliajalise tootluse osas on BFTOKEN muutunud -0.46% viimase tunni jooksul, -5.17% 24 tunni vältel +20.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) – turuteave

No.2729

9.80%

ETH

BOSS FIGHTERS praegune turukapitalisatsioon on $ 165.79K $ 56.21K 24 tunnise kauplemismahuga. BFTOKEN ringlev varu on 98.01M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.69M.

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BOSS FIGHTERS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000092229-5.17%
30 päeva$ -0.0024234-58.90%
60 päeva$ -0.0057874-77.39%
90 päeva$ -0.0259084-93.88%
BOSS FIGHTERS Hinnamuutus täna

Täna registreeris BFTOKEN muutuse $ -0.000092229 (-5.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BOSS FIGHTERS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0024234 (-58.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BOSS FIGHTERS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BFTOKEN $ -0.0057874 (-77.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BOSS FIGHTERS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0259084 (-93.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BOSS FIGHTERS hinnaajaloo lehte.

Mis on BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

BOSS FIGHTERS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BOSS FIGHTERS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BFTOKEN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BOSS FIGHTERS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BOSS FIGHTERS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BOSS FIGHTERS hinna ennustus (USD)

Kui palju on BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BOSS FIGHTERS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BOSS FIGHTERS hinna ennustust kohe!

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) tokenoomika

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BFTOKEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BOSS FIGHTERS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BOSS FIGHTERS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BFTOKEN kohalike valuutade suhtes

1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/VND
44.514454
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/AUD
A$0.002588148
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/GBP
0.001234868
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/EUR
0.00143786
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/USD
$0.0016916
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/MYR
RM0.007121636
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/TRY
0.06910186
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/JPY
¥0.2486652
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/ARS
ARS$2.191180228
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/RUB
0.134719024
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/INR
0.148031916
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/IDR
Rp27.283867148
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/KRW
2.349429408
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/PHP
0.09565998
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/EGP
￡E.0.081552036
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/BRL
R$0.00913464
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/CAD
C$0.002334408
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/BDT
0.205427904
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/NGN
2.594474584
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/UAH
0.069710836
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/VES
Bs0.228366
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/CLP
$1.6307024
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/PKR
Rs0.479196448
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/KZT
0.915849156
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/THB
฿0.054740176
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/TWD
NT$0.050798748
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/AED
د.إ0.006208172
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/CHF
Fr0.00135328
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/HKD
HK$0.013228312
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/AMD
֏0.646631016
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/MAD
.د.م0.015207484
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/MXN
$0.031683668
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/PLN
0.006140508
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/RON
лв0.007307712
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/SEK
kr0.016137864
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/BGN
лв0.002824972
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/HUF
Ft0.570712008
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/CZK
0.035371356
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/KWD
د.ك0.000515938
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/ILS
0.005700692
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/NOK
kr0.017186656
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN)/NZD
$0.002841888

BOSS FIGHTERS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BOSS FIGHTERS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse BOSS FIGHTERS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BOSS FIGHTERS kohta

Kui palju on BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas BFTOKEN hind USD on 0.0016916 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BFTOKEN/USD hind?
Praegune hind BFTOKEN/USD on $ 0.0016916. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BOSS FIGHTERS turukapitalisatsioon?
BFTOKEN turukapitalisatsioon on $ 165.79K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BFTOKEN ringlev varu?
BFTOKEN ringlev varu on 98.01M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BFTOKEN (ATH) hind?
BFTOKEN saavutab ATH hinna summas 0.08334376693291244 USD.
Mis oli kõigi aegade BFTOKEN madalaim (ATL) hind?
BFTOKEN nägi ATL hinda summas 0.000544858445927759 USD.
Milline on BFTOKEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BFTOKEN kauplemismaht on $ 56.21K USD.
Kas BFTOKEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
BFTOKEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BFTOKEN hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:38:54 (UTC+8)

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

