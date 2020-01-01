bitFloki (BFLOKI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi bitFloki (BFLOKI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

bitFloki (BFLOKI) teave BitFloki is a meme coin on BNB Smart Chain. Ametlik veebisait: https://www.bitfloki.io/ Valge raamat: https://whitepaper.bitfloki.io/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x79cdc9ca057e16dffd45bd803491f328f49e1762 Ostke BFLOKI kohe!

bitFloki (BFLOKI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage bitFloki (BFLOKI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 219.30K $ 219.30K $ 219.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00009702 $ 0.00009702 $ 0.00009702 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000189800746164 $ 0.000000189800746164 $ 0.000000189800746164 Praegune hind: $ 0.0000002193 $ 0.0000002193 $ 0.0000002193 Lisateave bitFloki (BFLOKI) hinna kohta

bitFloki (BFLOKI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud bitFloki (BFLOKI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BFLOKI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BFLOKI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BFLOKI tokeni tokenoomikat, avastage BFLOKI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BFLOKI Kas olete huvitatud bitFloki (BFLOKI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BFLOKI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BFLOKI MEXC-ist osta!

bitFloki (BFLOKI) hinna ajalugu BFLOKI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BFLOKI hinna ajalugu kohe!

BFLOKI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BFLOKI võiks suunduda? Meie BFLOKI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BFLOKI tokeni hinna ennustust kohe!

