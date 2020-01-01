BFIC (BFIC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BFIC (BFIC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BFIC (BFIC) teave BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution. Ametlik veebisait: http://bficoin.io/ Valge raamat: https://bficoin.io/BFIC%20Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bficscan.io/#/ Ostke BFIC kohe!

BFIC (BFIC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BFIC (BFIC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.63M $ 4.63M $ 4.63M Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 10.58M $ 10.58M $ 10.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.19M $ 9.19M $ 9.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 23.4 $ 23.4 $ 23.4 Kõigi aegade madalaim: $ 0.16099897458104975 $ 0.16099897458104975 $ 0.16099897458104975 Praegune hind: $ 0.4376 $ 0.4376 $ 0.4376 Lisateave BFIC (BFIC) hinna kohta

BFIC (BFIC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BFIC (BFIC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BFIC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BFIC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BFIC tokeni tokenoomikat, avastage BFIC tokeni reaalajas hinda!

BFIC (BFIC) hinna ajalugu BFIC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BFIC hinna ajalugu kohe!

BFIC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BFIC võiks suunduda? Meie BFIC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BFIC tokeni hinna ennustust kohe!

