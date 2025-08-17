Rohkem infot BFIC

BFIC logo

BFIC hind(BFIC)

1 BFIC/USD reaalajas hind:

$0.45
$0.45$0.45
+2.50%1D
USD
BFIC (BFIC) reaalajas hinnagraafik
2025-08-17 23:55:49 (UTC+8)

BFIC (BFIC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.426
$ 0.426$ 0.426
24 h madal
$ 0.4549
$ 0.4549$ 0.4549
24 h kõrge

$ 0.426
$ 0.426$ 0.426

$ 0.4549
$ 0.4549$ 0.4549

$ 44.5205627668438
$ 44.5205627668438$ 44.5205627668438

$ 0.16099897458104975
$ 0.16099897458104975$ 0.16099897458104975

-0.84%

+2.50%

+3.95%

+3.95%

BFIC (BFIC) reaalajas hind on $ 0.45. Viimase 24 tunni jooksul BFIC kaubeldud madalaim $ 0.426 ja kõrgeim $ 0.4549 näitab aktiivset turu volatiivsust. BFICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 44.5205627668438 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.16099897458104975.

Lüliajalise tootluse osas on BFIC muutunud -0.84% viimase tunni jooksul, +2.50% 24 tunni vältel +3.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BFIC (BFIC) – turuteave

No.1448

$ 4.76M
$ 4.76M$ 4.76M

$ 1.45K
$ 1.45K$ 1.45K

$ 9.45M
$ 9.45M$ 9.45M

10.58M
10.58M 10.58M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

50.37%

$ 2.4
$ 2.4$ 2.4

BFIC

BFIC praegune turukapitalisatsioon on $ 4.76M $ 1.45K 24 tunnise kauplemismahuga. BFIC ringlev varu on 10.58M, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.45M.

BFIC (BFIC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BFIC tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.010976+2.50%
30 päeva$ +0.0089+2.01%
60 päeva$ -0.02-4.26%
90 päeva$ +0.05+12.50%
BFIC Hinnamuutus täna

Täna registreeris BFIC muutuse $ +0.010976 (+2.50%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BFIC 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0089 (+2.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BFIC 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BFIC $ -0.02 (-4.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BFIC 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.05 (+12.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BFIC (BFIC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BFIC hinnaajaloo lehte.

Mis on BFIC (BFIC)

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

BFIC on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BFIC investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BFIC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BFIC kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BFIC ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BFIC hinna ennustus (USD)

Kui palju on BFIC (BFIC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BFIC (BFIC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BFIC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BFIC hinna ennustust kohe!

BFIC (BFIC) tokenoomika

BFIC (BFIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BFIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BFIC (BFIC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BFIC osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BFIC osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BFIC kohalike valuutade suhtes

1 BFIC(BFIC)/VND
11,841.75
1 BFIC(BFIC)/AUD
A$0.684
1 BFIC(BFIC)/GBP
0.3285
1 BFIC(BFIC)/EUR
0.3825
1 BFIC(BFIC)/USD
$0.45
1 BFIC(BFIC)/MYR
RM1.8945
1 BFIC(BFIC)/TRY
18.3555
1 BFIC(BFIC)/JPY
¥66.15
1 BFIC(BFIC)/ARS
ARS$583.6545
1 BFIC(BFIC)/RUB
35.8695
1 BFIC(BFIC)/INR
39.3795
1 BFIC(BFIC)/IDR
Rp7,258.0635
1 BFIC(BFIC)/KRW
624.996
1 BFIC(BFIC)/PHP
25.4475
1 BFIC(BFIC)/EGP
￡E.21.717
1 BFIC(BFIC)/BRL
R$2.43
1 BFIC(BFIC)/CAD
C$0.621
1 BFIC(BFIC)/BDT
54.648
1 BFIC(BFIC)/NGN
690.183
1 BFIC(BFIC)/UAH
18.5445
1 BFIC(BFIC)/VES
Bs60.75
1 BFIC(BFIC)/CLP
$433.8
1 BFIC(BFIC)/PKR
Rs127.476
1 BFIC(BFIC)/KZT
243.6345
1 BFIC(BFIC)/THB
฿14.535
1 BFIC(BFIC)/TWD
NT$13.5135
1 BFIC(BFIC)/AED
د.إ1.6515
1 BFIC(BFIC)/CHF
Fr0.36
1 BFIC(BFIC)/HKD
HK$3.519
1 BFIC(BFIC)/AMD
֏172.017
1 BFIC(BFIC)/MAD
.د.م4.0455
1 BFIC(BFIC)/MXN
$8.4915
1 BFIC(BFIC)/PLN
1.638
1 BFIC(BFIC)/RON
лв1.944
1 BFIC(BFIC)/SEK
kr4.2975
1 BFIC(BFIC)/BGN
лв0.7515
1 BFIC(BFIC)/HUF
Ft151.92
1 BFIC(BFIC)/CZK
9.405
1 BFIC(BFIC)/KWD
د.ك0.13725
1 BFIC(BFIC)/ILS
1.5165
1 BFIC(BFIC)/NOK
kr4.5855
1 BFIC(BFIC)/NZD
$0.756

BFIC ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BFIC võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse BFIC ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BFIC kohta

Kui palju on BFIC (BFIC) tänapäeval väärt?
Reaalajas BFIC hind USD on 0.45 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BFIC/USD hind?
Praegune hind BFIC/USD on $ 0.45. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BFIC turukapitalisatsioon?
BFIC turukapitalisatsioon on $ 4.76M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BFIC ringlev varu?
BFIC ringlev varu on 10.58M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BFIC (ATH) hind?
BFIC saavutab ATH hinna summas 44.5205627668438 USD.
Mis oli kõigi aegade BFIC madalaim (ATL) hind?
BFIC nägi ATL hinda summas 0.16099897458104975 USD.
Milline on BFIC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BFIC kauplemismaht on $ 1.45K USD.
Kas BFIC sel aastal kõrgemale ka suundub?
BFIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BFIC hinna ennustust.
2025-08-17 23:55:49 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BFIC/USD kalkulaator

Summa

BFIC
BFIC
USD
USD

1 BFIC = 0.45 USD

Kauplemine: BFIC

BFICUSDT
$0.45
$0.45$0.45
+2.50%

