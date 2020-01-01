Beta Token (BETA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Beta Token (BETA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Beta Token (BETA) teave Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at any time is able to create a money market for any crypto asset. The protocol is live here. $BETA is Beta Finance’s native utility token and has the following current and planned functions of staking incentives, liquidity mining and governance. Ametlik veebisait: https://betafinance.org/ Valge raamat: https://betafinance.gitbook.io/betafinance/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xbe1a001fe942f96eea22ba08783140b9dcc09d28 Ostke BETA kohe!

Beta Token (BETA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Beta Token (BETA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 160.93K $ 160.93K $ 160.93K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 169.40K $ 169.40K $ 169.40K Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.85273 $ 4.85273 $ 4.85273 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000134471146239798 $ 0.000134471146239798 $ 0.000134471146239798 Praegune hind: $ 0.0001694 $ 0.0001694 $ 0.0001694 Lisateave Beta Token (BETA) hinna kohta

Beta Token (BETA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Beta Token (BETA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BETA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BETA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BETA tokeni tokenoomikat, avastage BETA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BETA Kas olete huvitatud Beta Token (BETA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BETA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BETA MEXC-ist osta!

Beta Token (BETA) hinna ajalugu BETA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BETA hinna ajalugu kohe!

BETA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BETA võiks suunduda? Meie BETA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BETA tokeni hinna ennustust kohe!

