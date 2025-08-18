Beta Token (BETA) reaalajas hind on $ 0.0001946. Viimase 24 tunni jooksul BETA kaubeldud madalaim $ 0.0001521 ja kõrgeim $ 0.00021 näitab aktiivset turu volatiivsust. BETAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.634595392929911 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000134471146239798.
Lüliajalise tootluse osas on BETA muutunud +7.63% viimase tunni jooksul, +10.19% 24 tunni vältel +45.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Beta Token (BETA) – turuteave
Beta Token praegune turukapitalisatsioon on $ 184.87K$ 59.29K 24 tunnise kauplemismahuga. BETA ringlev varu on 950.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 194.60K.
Beta Token (BETA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Beta Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000017996
+10.19%
30 päeva
$ -0.0002526
-56.49%
60 päeva
$ -0.0004975
-71.89%
90 päeva
$ -0.0008326
-81.06%
Beta Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris BETA muutuse $ +0.000017996 (+10.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Beta Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0002526 (-56.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Beta Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BETA $ -0.0004975 (-71.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Beta Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0008326 (-81.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Beta Token (BETA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at any time is able to create a money market for any crypto asset. The protocol is live here. $BETA is Beta Finance’s native utility token and has the following current and planned functions of staking incentives, liquidity mining and governance.
Beta Token hinna ennustus (USD)
