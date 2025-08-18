Rohkem infot BETA

Beta Token hind(BETA)

1 BETA/USD reaalajas hind:

$0.0001946
+10.19%1D
USD
Beta Token (BETA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:09:52 (UTC+8)

Beta Token (BETA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0001521
24 h madal
$ 0.00021
24 h kõrge

$ 0.0001521
$ 0.00021
$ 4.634595392929911
$ 0.000134471146239798
+7.63%

+10.19%

+45.33%

+45.33%

Beta Token (BETA) reaalajas hind on $ 0.0001946. Viimase 24 tunni jooksul BETA kaubeldud madalaim $ 0.0001521 ja kõrgeim $ 0.00021 näitab aktiivset turu volatiivsust. BETAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.634595392929911 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000134471146239798.

Lüliajalise tootluse osas on BETA muutunud +7.63% viimase tunni jooksul, +10.19% 24 tunni vältel +45.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Beta Token (BETA) – turuteave

No.2679

$ 184.87K
$ 59.29K
$ 194.60K
950.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
95.00%

BSC

Beta Token praegune turukapitalisatsioon on $ 184.87K $ 59.29K 24 tunnise kauplemismahuga. BETA ringlev varu on 950.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 194.60K.

Beta Token (BETA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Beta Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000017996+10.19%
30 päeva$ -0.0002526-56.49%
60 päeva$ -0.0004975-71.89%
90 päeva$ -0.0008326-81.06%
Beta Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris BETA muutuse $ +0.000017996 (+10.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Beta Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0002526 (-56.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Beta Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BETA $ -0.0004975 (-71.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Beta Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0008326 (-81.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Beta Token (BETA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Beta Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Beta Token (BETA)

Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at any time is able to create a money market for any crypto asset. The protocol is live here. $BETA is Beta Finance’s native utility token and has the following current and planned functions of staking incentives, liquidity mining and governance.

Beta Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Beta Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BETA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Beta Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Beta Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Beta Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Beta Token (BETA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Beta Token (BETA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Beta Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Beta Token hinna ennustust kohe!

Beta Token (BETA) tokenoomika

Beta Token (BETA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BETA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Beta Token (BETA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Beta Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Beta Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BETA kohalike valuutade suhtes

1 Beta Token(BETA)/VND
5.120899
1 Beta Token(BETA)/AUD
A$0.000295792
1 Beta Token(BETA)/GBP
0.000142058
1 Beta Token(BETA)/EUR
0.00016541
1 Beta Token(BETA)/USD
$0.0001946
1 Beta Token(BETA)/MYR
RM0.000819266
1 Beta Token(BETA)/TRY
0.007937734
1 Beta Token(BETA)/JPY
¥0.0286062
1 Beta Token(BETA)/ARS
ARS$0.252398146
1 Beta Token(BETA)/RUB
0.015511566
1 Beta Token(BETA)/INR
0.017029446
1 Beta Token(BETA)/IDR
Rp3.138709238
1 Beta Token(BETA)/KRW
0.270276048
1 Beta Token(BETA)/PHP
0.01100463
1 Beta Token(BETA)/EGP
￡E.0.009391396
1 Beta Token(BETA)/BRL
R$0.00105084
1 Beta Token(BETA)/CAD
C$0.000268548
1 Beta Token(BETA)/BDT
0.023632224
1 Beta Token(BETA)/NGN
0.298465804
1 Beta Token(BETA)/UAH
0.008019466
1 Beta Token(BETA)/VES
Bs0.026271
1 Beta Token(BETA)/CLP
$0.1875944
1 Beta Token(BETA)/PKR
Rs0.055126288
1 Beta Token(BETA)/KZT
0.105358386
1 Beta Token(BETA)/THB
฿0.006303094
1 Beta Token(BETA)/TWD
NT$0.005843838
1 Beta Token(BETA)/AED
د.إ0.000714182
1 Beta Token(BETA)/CHF
Fr0.00015568
1 Beta Token(BETA)/HKD
HK$0.001521772
1 Beta Token(BETA)/AMD
֏0.074387796
1 Beta Token(BETA)/MAD
.د.م0.001749454
1 Beta Token(BETA)/MXN
$0.003672102
1 Beta Token(BETA)/PLN
0.000708344
1 Beta Token(BETA)/RON
лв0.000840672
1 Beta Token(BETA)/SEK
kr0.00185843
1 Beta Token(BETA)/BGN
лв0.000324982
1 Beta Token(BETA)/HUF
Ft0.06569696
1 Beta Token(BETA)/CZK
0.00406714
1 Beta Token(BETA)/KWD
د.ك0.000059353
1 Beta Token(BETA)/ILS
0.000655802
1 Beta Token(BETA)/NOK
kr0.001982974
1 Beta Token(BETA)/NZD
$0.000326928

Beta Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Beta Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Beta Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Beta Token kohta

Kui palju on Beta Token (BETA) tänapäeval väärt?
Reaalajas BETA hind USD on 0.0001946 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BETA/USD hind?
Praegune hind BETA/USD on $ 0.0001946. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Beta Token turukapitalisatsioon?
BETA turukapitalisatsioon on $ 184.87K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BETA ringlev varu?
BETA ringlev varu on 950.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BETA (ATH) hind?
BETA saavutab ATH hinna summas 4.634595392929911 USD.
Mis oli kõigi aegade BETA madalaim (ATL) hind?
BETA nägi ATL hinda summas 0.000134471146239798 USD.
Milline on BETA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BETA kauplemismaht on $ 59.29K USD.
Kas BETA sel aastal kõrgemale ka suundub?
BETA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BETA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

