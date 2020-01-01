BENDOG (BENDOG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BENDOG (BENDOG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BENDOG (BENDOG) teave The project was created by one of Solana’s earliest advisors and Anatoly’s most trusted source of guidance, BENDOG. Ametlik veebisait: https://benthedog.io Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/AHW5N8iqZobTcBepkSJzZ61XtAuSzBDcpxtrLG6KUKPk Ostke BENDOG kohe!

BENDOG (BENDOG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BENDOG (BENDOG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 509.89K $ 509.89K $ 509.89K Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 510.00K $ 510.00K $ 510.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.078811 $ 0.078811 $ 0.078811 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000297060419298825 $ 0.000297060419298825 $ 0.000297060419298825 Praegune hind: $ 0.00051 $ 0.00051 $ 0.00051 Lisateave BENDOG (BENDOG) hinna kohta

BENDOG (BENDOG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BENDOG (BENDOG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BENDOG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BENDOG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BENDOG tokeni tokenoomikat, avastage BENDOG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BENDOG Kas olete huvitatud BENDOG (BENDOG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BENDOG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BENDOG MEXC-ist osta!

BENDOG (BENDOG) hinna ajalugu BENDOG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BENDOG hinna ajalugu kohe!

BENDOG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BENDOG võiks suunduda? Meie BENDOG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BENDOG tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!