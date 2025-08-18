BENDOG (BENDOG) reaalajas hind on $ 0.000485. Viimase 24 tunni jooksul BENDOG kaubeldud madalaim $ 0.000485 ja kõrgeim $ 0.000571 näitab aktiivset turu volatiivsust. BENDOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0752899628517692 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000297060419298825.
Lüliajalise tootluse osas on BENDOG muutunud -6.19% viimase tunni jooksul, -8.14% 24 tunni vältel -17.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BENDOG (BENDOG) – turuteave
No.2344
$ 484.89K
$ 1.20K
$ 485.00K
999.78M
999,994,577.83
SOL
BENDOG praegune turukapitalisatsioon on $ 484.89K$ 1.20K 24 tunnise kauplemismahuga. BENDOG ringlev varu on 999.78M, mille koguvaru on 999994577.83. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
BENDOG (BENDOG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BENDOG tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00004298
-8.14%
30 päeva
$ -0.000542
-52.78%
60 päeva
$ -0.001657
-77.36%
90 päeva
$ -0.002497
-83.74%
BENDOG Hinnamuutus täna
Täna registreeris BENDOG muutuse $ -0.00004298 (-8.14%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BENDOG 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000542 (-52.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BENDOG 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BENDOG $ -0.001657 (-77.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BENDOG 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002497 (-83.74%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BENDOG (BENDOG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The project was created by one of Solana’s earliest advisors and Anatoly’s most trusted source of guidance, BENDOG.
BENDOG on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BENDOG investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BENDOG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BENDOG kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BENDOG ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BENDOG hinna ennustus (USD)
Kui palju on BENDOG (BENDOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BENDOG (BENDOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BENDOG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BENDOG (BENDOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BENDOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BENDOG (BENDOG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BENDOG osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BENDOG osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.