Beercoin 2 (BEER2) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Beercoin 2 (BEER2) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Beercoin 2 (BEER2) teave Have you ever dreamt of a better version of beer? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip BEER 2.0. Beer 2.0 is not just an upgrade; it's a commitment to our community's values and the shared vision of a decentralized, enjoyable, and rewarding experience. Ametlik veebisait: https://beercoin2.wtf/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/GCKTFLxkMeUTUbuQM1k6f1cy4o4tC2V13ye2ebL3p52r Ostke BEER2 kohe!

Beercoin 2 (BEER2) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Beercoin 2 (BEER2) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 888.89B $ 888.89B $ 888.89B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 523.02K $ 523.02K $ 523.02K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00005583 $ 0.00005583 $ 0.00005583 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000330063593219 $ 0.000000330063593219 $ 0.000000330063593219 Praegune hind: $ 0.0000005884 $ 0.0000005884 $ 0.0000005884 Lisateave Beercoin 2 (BEER2) hinna kohta

Beercoin 2 (BEER2) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Beercoin 2 (BEER2) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BEER2 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BEER2 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BEER2 tokeni tokenoomikat, avastage BEER2 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BEER2 Kas olete huvitatud Beercoin 2 (BEER2) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BEER2 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BEER2 MEXC-ist osta!

Beercoin 2 (BEER2) hinna ajalugu BEER2 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BEER2 hinna ajalugu kohe!

BEER2 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BEER2 võiks suunduda? Meie BEER2 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BEER2 tokeni hinna ennustust kohe!

