Beercoin 2 (BEER2) reaalajas hind on $ 0.0000005525. Viimase 24 tunni jooksul BEER2 kaubeldud madalaim $ 0.0000005265 ja kõrgeim $ 0.000000624 näitab aktiivset turu volatiivsust. BEER2kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00006329249548007 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000330063593219.
Lüliajalise tootluse osas on BEER2 muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -16.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Beercoin 2 (BEER2) – turuteave
No.6006
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 698.38
$ 698.38$ 698.38
$ 491.11K
$ 491.11K$ 491.11K
0.00
0.00 0.00
888,888,871,749
888,888,871,749 888,888,871,749
888,888,871,749
888,888,871,749 888,888,871,749
0.00%
SOL
Beercoin 2 praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 698.38 24 tunnise kauplemismahuga. BEER2 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 888888871749. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 491.11K.
Beercoin 2 (BEER2) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Beercoin 2 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0000000904
-14.07%
60 päeva
$ -0.0000016075
-74.43%
90 päeva
$ -0.0000244475
-97.79%
Beercoin 2 Hinnamuutus täna
Täna registreeris BEER2 muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Beercoin 2 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000000904 (-14.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Beercoin 2 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BEER2 $ -0.0000016075 (-74.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Beercoin 2 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000244475 (-97.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Beercoin 2 (BEER2) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Have you ever dreamt of a better version of beer? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip BEER 2.0. Beer 2.0 is not just an upgrade; it's a commitment to our community's values and the shared vision of a decentralized, enjoyable, and rewarding experience.
Beercoin 2 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Beercoin 2 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BEER2 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Beercoin 2 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Beercoin 2 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Beercoin 2 hinna ennustus (USD)
Kui palju on Beercoin 2 (BEER2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Beercoin 2 (BEER2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Beercoin 2 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Beercoin 2 (BEER2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BEER2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Beercoin 2 (BEER2) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Beercoin 2 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Beercoin 2 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
