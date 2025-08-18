BEERCOIN (BEER) reaalajas hind on $ 0.00000361. Viimase 24 tunni jooksul BEER kaubeldud madalaim $ 0.000003326 ja kõrgeim $ 0.000004148 näitab aktiivset turu volatiivsust. BEERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000579760463489788 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000002663165781949.
Lüliajalise tootluse osas on BEER muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, +2.61% 24 tunni vältel +3.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BEERCOIN (BEER) – turuteave
No.1858
$ 1.98M
$ 56.29K
$ 3.21M
549.76B
888,888,888,888
SOL
BEERCOIN praegune turukapitalisatsioon on $ 1.98M$ 56.29K 24 tunnise kauplemismahuga. BEER ringlev varu on 549.76B, mille koguvaru on 888888888888. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
BEERCOIN (BEER) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BEERCOIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000009182
+2.61%
30 päeva
$ +0.000000137
+3.94%
60 päeva
$ +0.000000531
+17.24%
90 päeva
$ -0.00000132
-26.78%
BEERCOIN Hinnamuutus täna
Täna registreeris BEER muutuse $ +0.00000009182 (+2.61%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BEERCOIN 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000137 (+3.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BEERCOIN 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BEER $ +0.000000531 (+17.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BEERCOIN 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000132 (-26.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BEERCOIN (BEER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$BEER isn't just another coin – it's literally liquid gold. It works as the universal currency of enjoyment, bringing people together regardless of their skin color or social status. Grab some $BEER, invite your friends, and enjoy a great time!
BEERCOIN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BEERCOIN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BEER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BEERCOIN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BEERCOIN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BEERCOIN hinna ennustus (USD)
Kui palju on BEERCOIN (BEER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BEERCOIN (BEER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BEERCOIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BEERCOIN (BEER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BEER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BEERCOIN (BEER) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BEERCOIN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BEERCOIN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.